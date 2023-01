Lengvarský: Rokovania s LOZ by som dnes maximálne urýchlil

Bratislava 9. januára (TASR) - Proces rokovaní s Lekárskym odborovým združením (LOZ) by som dnes urýchlil tak, aby nedošlo k hromadným výpovediam lekárov. Pre TASR to uviedol dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Zároveň podotkol, že na množstve vecí, ktoré lekárski odborári požadovali, rezort pracoval už predtým.



"Na veľa veciach, ktoré v memorande sú, sa pracovalo aj predtým, čo priznali aj zástupcovia LOZ. S väčšinou ich požiadaviek sme dopredu súhlasili a začali sme ich hneď vykonávať, napríklad DRG systém, takisto sa tlačilo na oddlžovanie nemocníc a podobne. Tiež sme už v rozpočte na minulý rok sme žiadali, aby boli zvýšené platy zdravotníckych pracovníkov," skonštatoval Lengvarský. Podotkol, že sú veci, na ktoré rezort vplyv nemá, a to sú financie. "Tam boli rokovania trošku zdĺhavejšie a náročnejšie," dodal.



Priznal, že ak by niečo mohol zmeniť, snažil by sa proces rokovaní s odborármi urýchliť. "Čo možno bolo trošku nešťastné a čo by som spravil inak, tak bolo treba viac tlačiť na vládu. Na to, aby sa tie problémy vyriešili skôr a neprišlo až k hromadným výpovediam," spresnil.



Lengvarský ubezpečil, že na veciach, dohodnutých v memorande s LOZ, bude rezort pracovať ďalej. "My takisto chceme, aby bol sektor dofinancovaný, aby sa nemocnice nezadlžovali, aby riaditelia nemocníc mali na to, aby mohli oceniť kvalitných zdravotníckych pracovníkov. Rovnako chceme, aby nastala úprava vzdelávania," vymenoval.