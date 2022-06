Lengvarský sa chce stretnúť s odborármi zo štátnych záchraniek

Bratislava 16. júna (TASR) - Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a štátna tajomníčka rezortu Lenka Dunajová Družkovská sa chcú v najbližšom čase stretnúť s odborármi zo štátnych záchraniek, ktorí vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Hľadá sa termín. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor ministerstva zdravotníctva.



Na stretnutí chcú diskutovať o novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá je momentálne v parlamente, ale aj kompetenciách zdravotníckych záchranárov, ich platoch či pracovných podmienkach. "O výsledku stretnutia budeme verejnosť aj médiá informovať," dodal.



Ministerstvo pripomenulo, že naďalej pokračujú rokovania o platoch pracovníkov. S konečnou dohodou chce podľa neho prísť do 30. júna.



Odborári zo štátnych záchraniek v Bratislave a Košiciach vyhlásili v stredu (15. 6.) štrajkovú pohotovosť. Odôvodňujú to dlhodobým neriešením problémov v poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti i legislatíve, ale aj absenciou diskusie o finančnom ohodnotení zdravotníckeho personálu.