Lengvarský sa má budúci týždeň stretnúť s dekanmi lekárskych fakúlt

Bratislava 28. októbra (TASR) - Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) sa má na budúci týždeň stretnúť s dekanmi lekárskych fakúlt v súvislosti so zámerom uvoľniť financie na zvýšenie počtu slovenských medikov. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na zasadnutí členov Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo.



"Budeme rokovať o tom, akým spôsobom to bude zahrnuté v rozpočte a akým spôsobom sú schopní požiadavky naplniť tak, aby sa počet zvýšil," ozrejmil.



Rezort sa podľa neho chce tiež zaoberať možnosťami skvalitnenia výučby na fakultách. "Lekárskym fakultám sme umožnili, aby si urobili zmluvy s ďalšími nemocnicami tak, aby portfólio pracovísk bolo rozšírené," priblížil.



Minister financií Igor Matovič (OĽANO) avizoval, že počet slovenských medikov na lekárskych fakultách by sa mohol zvýšiť o stovky. Deklaroval, že rezort uvoľní peniaze, aby sa školám vynahradili straty z príjmov za zahraničných medikov. Má ísť o milióny eur.