Lengvarský sa stretol so šéfom ZZS Bratislava

Bratislava 13. októbra (TASR) - Minister zdravotníctva (MZ) SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) sa stretol so šéfom Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Bratislava Imrichom Andrásim v súvislosti s petíciou za jeho odvolanie. Chce hovoriť aj so zamestnancami záchranky, ktorí žiadajú jeho odchod. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Petra Lániková.



"Minister zdravotníctva o predmetnej veci hovoril s povereným riaditeľom, chce sa spojiť aj s druhou stranou sporu. Faktom ostáva, že v dohľadnej dobe sa uskutoční riadne výberové konanie na post riaditeľa ZZS Bratislava," uviedla pre TASR hovorkyňa.



Zamestnanci ZZS Bratislava žiadajú odvolanie svojho šéfa Andrásiho. V stredu (12. 10.) na ministerstve zdravotníctva odovzdali petíciu so 445 podpismi za jeho odchod a ďalšie zbierajú. Má ísť asi o tretinu zamestnancov.