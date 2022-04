Lengvarský: Situácia s ochorením COVID-19 sa kontinuálne zlepšuje

Bratislava 12. apríla (TASR) – Situácia s ochorením COVID-19 sa na Slovensku kontinuálne zlepšuje. Po utorkovom rokovaní vlády to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Šéf Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Matej Mišík poznamenal, že výraznejšie klesá počet pozitívne testovaných osôb, počet pacientov v nemocniciach i tých, ktorí si vyžadujú umelú pľúcnu ventiláciu.



V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných s ochorením COVID-19 pod 1700 osôb, klesli aj príjmy do nemocníc. "Uplynulý týždeň to bolo v priemere okolo 150 pacientov denne," povedal Mišík.



"Aktuálne sme už na úrovni, kde začínala táto vlna, čo sa týka počtu pozitívne testovaných osôb," poznamenal šéf IZA. Podľa jeho slov výraznejšie klesá aj pozitivita testov. Najviac prípadov je na západe krajiny v okresoch Bratislava, Senec a Pezinok, aj tu však, ako tvrdí, dochádza k poklesu incidencie.



Výjazdy záchraniek ku COVID-19 pacientom dosahovali v uplynulom týždni v priemere okolo 100 výjazdov denne. "Na vrcholoch predošlých vĺn išlo okolo 450 výjazdov záchraniek denne," uzavrel.