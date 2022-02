Situácia v nemocniciach je stabilná, uviedol minister zdravotníctva

Bratislava 9. februára (TASR) – Situácia v nemocniciach v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou na Slovensku je stabilná. Uviedol to v stredu počas rokovania vlády minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



"Epidemiologická situácia sa vyvíja podľa analýz, ktoré sme mali predtým, takže dochádza aj k nárastu pacientov v nemocniciach. Pravidelne situáciu vyhodnocujeme a budeme zvyšovať kapacity testovania," povedal šéf rezortu zdravotníctva. Podotkol, že sa pracuje na tom, aby z radov študentov bol v prípade potreby posilnený zdravotnícky personál.



Aktuálne na Slovensku pribúda priemerne okolo 20.000 pozitívne testovaných osôb. "Výrazne sme prekonali predošlé vlny, čo sa týka počtu prírastkov," skonštatoval Matej Mišík z Inštitútu zdravotníckych analýz. Podotkol, že približne dve percentá z tých ľudí, ktorí boli pred týždňom pozitívne testovaní, vyhľadávajú aj starostlivosť v nemocniciach. Hospitalizovaných je takmer 2300 pacientov v nemocniciach s ochorením COVID-19. Umelú pľúcnu ventiláciu potrebuje 135 pacientov. "Nemocnice prijímajú priemerne okolo 250 pacientov denne," povedal Mišík s tým, že v niektoré dni to už bolo aj cez 300 pacientov za jeden deň.



Stúpol aj počet výjazdov záchraniek, za uplynulý týždeň ich realizovali cez 1400 k pacientom s podozrením alebo potvrdenou diagnózou ochorenia COVID-19. "Nárast bol vo všetkých krajoch, najviac ich bolo v Prešovskom a Košickom kraji," povedal Mišík. Zároveň skonštatoval, že aktuálne sa prijíma cez 200 pacientov denne do nemocníc a okolo osem až deväť pacientov na umelú pľúcnu ventiláciu.



Podľa Mišíka pri omikron vlne stúpli príjmy v nemocniciach najmä u mladších ročníkov, kým počas delta vlny to boli najmä ľudia nad 60 rokov. "Výraznejšie stúplo zastúpenie mladších osôb pod 20 rokov, ale aj v produktívnom veku 20-40 rokov," uviedol Mišík. Postupne sa však podľa jeho slov zvyšuje aj nárast príjmov do nemocníc vo vekovej kategórií 60 rokov a viac.



Vyjadril sa aj k sedemdňovej incidencii. "Okresy Žilina, Skalica a Bytča majú incidenciu cez 3000, čo znamená, že za uplynulých sedem dní boli tri percentá populácie týchto okresov pozitívne testované PCR testami." Priemerná slovenská sedemdňová incidencia je na úrovni 2300, čo znamená, že jedna z 50 osôb bola na Slovenku za uplynulých sedem dní pozitívne testovaná PCR testom.



Zaočkovanosť na Slovensku aspoň prvou dávkou vakcíny podľa slov Mišíka presahuje 51 percent. "S treťou dávkou nedosahuje ani 30 percent populácie," povedal s tým, že najvyššia zaočkovanosť posilňujúcou treťou dávkou je vo vekovej kategórii nad 60 rokov.