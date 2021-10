Lengvarský: Test potrebný k návšteve lekára by mohol byť zadarmo

Bratislava 5. októbra (TASR) - Antigénové testy, ktoré potrebujú nezaočkovaní pri návšteve viacerých zdravotníckych zariadení, by mohli byť zadarmo. V utorkovej relácii televízie Markíza Na telo plus to pripustil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



"Táto vec sa rieši. Myslím si, že prístup k zdravotnej starostlivosti by mal mať každý. Teraz riešime s nemocnicami, či je technicky možné, aby si zriadili vnútri nemocnice odberné miesto pre potreby nemocnice, aby si nemuseli robiť testy za päť eur," povedal Lengvarský.



Ministerstvo zdravotníctva vydalo začiatkom septembra usmernenie k testovaniu pacientov aj zamestnancov v nemocniciach a ambulanciách. Vstup do nemocníc či ambulancií môže byť podmienený testovaním na prítomnosť nového koronavírusu v prípade, že lekár nerozhodne inak. Opatrenie by sa nemalo týkať plne zaočkovaných osôb.



Cieľom usmernenia účinného od 8. septembra je nastavenie spôsobu testovania pacientov u všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Rezort zdravotníctva tento krok zdôvodnil napríklad tým, že zdravotnícke zariadenia sú jedným z miest, v ktorých môže dochádzať k prenosu infekcie od pacienta na iného pacienta a tiež od pacienta na zdravotnícky personál alebo opačne.



Viaceré zdravotnícke zariadenia pre TASR potvrdili, že sa riadia usmernením rezortu zdravotníctva.