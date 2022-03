Lengvarský: ÚVZ vydá vyhlášku k testovaniu utečencov

Bratislava 2. marca (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v stredu vydá vyhlášku týkajúcu sa testovania utečencov. Po rokovaní vlády to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



"Hlavný hygienik, ktorý je v súčasnosti na východnej hranici, opatrenie už pripravil. Čaká na ministerstve zdravotníctva na našu kontrolu a schválenie. Malo by vyjsť dnes. V priebehu dnešného dňa bude publikované a budeme sa ním riadiť," povedal.



Minister pripomenul, že testovať sa nebude priamo v hotspotoch, ale v zariadeniach, ktoré utečencom poskytujú útočisko. "Samozrejme, bude tam potom z úrovne ÚVZ vykonávaný ďalší dohľad," doplnil.



Na hotspotoch zatiaľ pracujú dobrovoľníci, podľa ministra je ich tam vyše 350. Ministerstvo zatiaľ finančnú odmenu nerieši, ale nevylučuje, že v prípade, ak sa situácia dostane do chronického štádia, bude sa ňou zaoberať.



Lengvarský hovoril aj o prevážaní liekov cez hranice. "Spolupracujeme so Štátnym ústavom na kontrolu liečiv. Je na to upravené jedno skladovacie miesto, kde tieto veci budeme zhromažďovať. Po vybavení všetkých formálnych záležitostí tam budeme lieky prevážať v rámci inej humanitárnej pomoci, ktorá zo Slovenska na Ukrajinu pôjde," spresnil.