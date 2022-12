Lengvarský: V rozpočte sú rezervy, ktoré možno uvoľniť pre ambulancie

Bratislava 21. decembra (TASR) - V rezervách budúcoročného rozpočtu sú financie, ktoré by sa mohli uvoľniť pre ambulantný sektor. Podmienkou však je schválenie rozpočtu. Pre TASR to uviedol dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



"Ak schválime rozpočet, v rezervách sú nejaké ďalšie finančné prostriedky, ktoré v prípade, že to bude nevyhnutné a dobre to zargumentujeme, budú alokované," uviedol minister.



Zároveň podotkol, že rozpočet nie je naťahovací a Slovensko čakajú aj iné výzvy. "Nespochybňujem ich v ambulantnom sektore, ale musíme tú analýzu spraviť kvalitne a ja si myslím, že s ministerstvom financií sa dohodneme," dodal.



Rokovania s rezortom financií podľa jeho slov prebiehajú stále. "Aj to, čo tam je v rámci rezerv, je výsledkom rokovaní, lebo vedia, že bude potrebné dofinancovať sektor, treba asi dofinancovať aj rozpočet na lieky, tie rezervy sú na to určené," vysvetlil pre TASR.



Slovenská lekárska komora začiatkom mesiaca upozornila, že aktuálny návrh nepostačuje na zabezpečenie nákladov na základnú prevádzku mnohých ambulancií. Poukazovala na to, že v prípade, ak nedôjde k zvýšeniu rozpočtu, je férové, aby politici povedali občanom pravdu, že si budú musieť za zdravotnú starostlivosť priplácať.