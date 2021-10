Lengvarský: V téme starostlivosti o duševné zdravie sme na začiatku

Bratislava 19. októbra (TASR) – Slovensko je v oblasti zlepšenia starostlivosti o duševné zdravie na začiatku. Myslí si to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO), ktorý v utorok pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia poukázal na to, že krajina môže na zlepšenie situácie v tejto oblasti čerpať financie vo výške 105 miliónov eur z plánu obnovy.



"Sme na začiatku. Financie sa majú vyčerpať do roku 2026," povedal. To, či sa Slovensko v tejto oblasti posunie, podľa jeho slov záleží od toho, či optimalizáciu siete nemocníc odobrí Národná rada (NR) SR. Jednotlivé míľniky vyplývajúce z plánu obnovy sa podľa ministra zatiaľ plniť darí.



Priblížil, že by mali vzniknúť centrá, ktoré by boli pre pacienta ľahšie dostupné. "My možno tých lôžok máme aj dosť pre pacientov, len sú tam ľudia, ktorí by tam nemuseli byť," poznamenal. Centrá by mali byť napríklad komunitné, psychosociálne, nízkoprahové či orientované na rôzny tipy ochorení – napríklad pre autistov.



Zmysel vidí v tom, aby sa nemocnice zaoberali vecami, ktoré do nich patria. Ďalšie problémy majú podľa slov ministra zdravotníctva riešiť tie zariadenia, ktoré nebudú priamo v nemocniciach, prípadne budú súčasťou nemocnice, ale nebudú mať akútne lôžka.



Doplnil, že Rada vlády SR pre duševné zdravie zasadala tento rok dva razy. Minister informoval, že aktuálne sa pripravuje národný program duševného zdravia. Predpokladá, že materiál by mohol prejsť medzirezortným pripomienkovým konaním už čoskoro. Lengvarský má na stole aj novú koncepciu psychiatrickej starostlivosti. Tá bude podľa jeho slov "určitým spôsobom podmieňovať národný program duševného zdravia".