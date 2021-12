Lengvarský: Vlastníkom nemocnice na Boroch by mohol byť aj štát

Bratislava 23. decembra (TASR) – Majiteľom koncovej nemocnice na Boroch by mohol byť aj štát. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) v bilančnom rozhovore pre TASR pripustil aj túto možnosť, ktorou by na Slovensku mohla pribudnúť moderná koncová nemocnica. Možností je však podľa neho viacero.



"Nevylučujem, že dôjde k diskusii s vlastníkom nemocnice na bratislavských Boroch a urobí sa niečo, čo sa chcelo aj predtým. Prevádzkovateľom by mohla byť súkromná spoločnosť a majiteľom by mohol byť štát," povedal s tým, že situácia sa bude odvíjať aj od toho, čo bude ekonomicky výhodné a najrýchlejšie. Slováci majú podľa slov ministra dostať takú zdravotnú starostlivosť, aká im v 21. storočí prislúcha.



Lôžok v Bratislave je podľa ministra dosť. Otázkou je ich kvalita. "Pokiaľ vás bude ošetrovať ten istý lekár a tá istá zdravotná sestra a bude to na Kramároch alebo v nových Boroch, tak pre pacienta je voľba, kde chce byť ošetrený, jasná," doplnil.



Moderné nemocnice by mali poskytovať oveľa väčší komfort aj prístrojové vybavenie. Dochádzať by malo k minimálnemu styku obslužného personálu s pacientmi. Samozrejmosťou by mali byť moderné urgentné príjmy.



Poukázal na to, že v projekte optimalizácie siete nemocníc sa počíta s jednou národnou koncovou nemocnicou. Pripustil, že ide o obrovský projekt. Za štyri roky sa podľa ministra takáto nemocnica vybudovať nestihne. Uviedol tiež, že sa riešia aj prípadné iné zdroje financovania na jej vybudovanie. Časť financií by teda mohla ísť z plánu obnovy a ďalšia podľa Lengvarského z iných zdrojov. "Veľká koncová nemocnica by tu mala byť či už z hľadiska liečenia pacientov, alebo výučby pre študentov," povedal.



Projekt veľkej koncovej nemocnice v Bratislave má podľa neho niekoľko variantov. Potrebné je ho vyriešiť aj po politickej stránke. Fungovanie takejto nemocnice, ako aj ostatné veľké projekty by sa mali zabezpečiť uznesením vlády.