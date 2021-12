Lengvarský: Vstup zdravotníkov z tretích krajín by mal spadať pod SZU

Bratislava 28. decembra (TASR) – Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU) by sa mala stať jedinou inštitúciou, ktorá bude manažovať vstup zdravotníkov z tretích krajín do systému slovenského zdravotníctva. Pre TASR to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



Vysvetlil, že pracovníci by mali po novom zisťovať status zdravotníka z tretej krajiny, teda čo majú vyštudované, akú majú špecializáciu či prípadnú prax. Prevedú ich celým systémom získania pracovného povolenia vrátane manažmentu skúšok, ktoré by sa taktiež mali zjednotiť.



Šéf rezortu zdravotníctva dodal, že MZ SR hľadá spôsoby, akými pracovníkom z tretích krajín finančne uľahčiť vstup do systému. Minister poukázal na to, že napríklad 350-eurový poplatok za povolenie pre sestru z Ukrajiny, ktorá má plat 200 eur, je pomerne veľký.



Rektor SZU Peter Šimko má Lengvarskému predstaviť podrobnosti začiatkom budúceho roka.