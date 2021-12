Lengvarský: Zdravotníci nemôžu pracovať z donútenia

Bratislava 30. decembra (TASR) - Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) nechce, aby zdravotníci v slovenskom zdravotníctve pracovali z určitého prinútenia. Vylúčil preto možnosť, že by sa prijali také opatrenia, ktoré by napríklad mladých medikov nútili ostať pracovať na Slovensku niekoľko rokov po skončení štúdia. Zdravotníkom podľa jeho slov treba vytvárať také podmienky, ktoré ich budú motivovať.



Zmysel vidí vo funkčnom a kvalitnom prostredí s modernými prístrojmi, inovatívnou liečbou a dobre ohodnotenými pracovníkmi. Hovorí, že na Slovensku chýbajú najmä všeobecní lekári pre dospelých, deti a dorast, ale tiež ambulantní lekári špecialisti. Kvalitná primárna sféra podľa ministra odľahčí nemocnice. Zdôvodnil to tým, že keď bude pacient správne manažovaný, nemocnicu vyhľadá len v prípade ťažšieho zákroku.



Na finančnom ohodnotení zdravotníkov sa podľa Lengvarského stále pracuje. "Mám ambíciu, aby sa platové koeficienty zdravotníkov zdvihli. Musíme tiež otvoriť trh pre pracovníkov zo zahraničia," tvrdí.



Odchodu slovenských zdravotníkov do iných štátov Európskej únie podľa jeho slov ťažko zabrániť. Plán obnovy dáva podľa Lengvarského zdravotníctvu dostatok finančných prostriedkov, aby sa už budúci rok začali projekty, ktoré treba dokončiť do roku 2026. Minister si preto myslí, že v budúcom roku by sa mali začať budovať nemocnice, stavať či rekonštruovať oddelenia, budovať by sa mali aj stacionáre či neurorehabilitačné lôžka.