Lengvarský: Rezort zdravotníctva chce vyhodnotiť pripomienky k reforme

Bratislava 31. augusta (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce do konca týždňa vyhodnotiť medzirezortné pripomienkové konanie k plánovanej reforme zdravotníctva. K zákonu o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti bolo vznesených viac ako 1000 pripomienok. V utorok to po rokovaní vlády povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



V pondelok (6. 9.) by podľa ministra mali diskutovať o tom, akým spôsobom ich zapracovať. „Pokiaľ ten materiál bude pripravený, tak ho, samozrejme, predstavím koalícii, a potom sa budem baviť o konkrétnych zariadeniach,“ povedal s tým, že podľa jeho informácií sú mnohé pripomienky len technického charakteru.



Na rokovanie vlády by podľa jeho slov mal ísť materiál počas tretieho septembrového týždňa. O tom, ktoré konkrétne nemocnice by sa mali meniť hovoriť nechcel. Zdôraznil, že stále ide len o návrh.



Proces akreditácie podľa jeho slov potrvá roky, preto bude môcť dôjsť aj k prípadným zmenám.