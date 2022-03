Lengvarský:Robíme všetko pre hladký priebeh starostlivosti o utečencov

Poprad 3. marca (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR robí všetko pre hladký priebeh príjmu a následnej starostlivosti o ukrajinských utečencov na slovenských hraniciach. Uviedol to pred štvrtkovým stretnutím so zástupcami nemocníc v Poprade minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) s tým, že už boli vytvorené normy pre materiálno-technologické zabezpečenie určené pre jednotlivé hotspoty.



Tiež sa pripravili pre jednotlivé nemocnice a iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti spôsoby refundácie. „V týchto dňoch bude vydané aj podrobné metodické usmernenie, akým spôsobom postupovať pri starostlivosti okolo utečencov, ktorí zostanú na území Slovenska dlhšie. Riešime aj urgentné otázky, ako akútne prevozy pacientov. V piatok (4. 3.) začnú na každom priechode fungovať stanice rýchlej lekárskej pomoci z košickej záchranky,“ doplnil Lengvarský.



V Univerzitnej nemocnici v Košiciach už zriadili osobitný pavilón pre Ukrajincov s niekoľkými ambulanciami. Centrum má aj 24 lôžok na izoláciu a starostlivosť o pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19. Informoval o tom generálny riaditeľ nemocnice Ján Slávik s tým, že v súčasnosti majú hospitalizovaných troch pacientov z Ukrajiny, z toho jedno dieťa, a doposiaľ ošetrili 15 ľudí. „Zriadili sme aj nonstop psychologickú poradenskú službu pre všetkých utečencov. V nemocnici pracujú piati zamestnanci z Ukrajiny, štyria lekári a jedna sestra,“ dodal Slávik.



Generálny riaditeľ Fakultnej nemocnice v Prešove Ľubomír Šarník uviedol, že majú hospitalizovaných troch pacientov z Ukrajiny. „Ak by sa počet utečencov zvyšoval, máme pripravených niekoľko alternatív, ako prispôsobiť jednotlivé časti nemocnice. Z našich zamestnancov máme len troch, ktorí sú z Ukrajiny, neevidujeme nejaký odliv pracovníkov,“ priblížil situáciu Šarník. Problémy však v tomto smere majú napríklad vo svidníckej nemocnici, kde plánuje odísť do vlasti niekoľko lekárov. Lengvarský ubezpečil, že podobné výpadky bude rezort riešiť z vlastných zdrojov, ponuky však prišli aj z iných krajín Európskej únie, prípadne od neštátnych organizácií ako Lekári bez hraníc.



V popradskej nemocnici doposiaľ nemajú hospitalizovaného ani jedného pacienta z Ukrajiny, ošetrili tam však štyroch utečencov a dvom poskytli aj psychologickú pomoc. „Naša nemocnica sa zapojila do humanitárnej pomoci vo forme špeciálneho zdravotníckeho materiálu, ktorý sme odoslali na Ukrajinu, a zásielky liekov, ktorá šla priamo do ukrajinských nemocníc,“ doplnil riaditeľ Nemocnice Poprad Jozef Tekáč.



Minister ubezpečil, že každý utečenec, ktorý prejde cez hranice, dostane bezplatnú štandardnú urgentnú zdravotnú starostlivosť. Zároveň potvrdil, že utečencov budú testovať v zariadeniach, kde budú ubytovaní, k čomu vyjde aj vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR. Dodal, že ukrajinskí zdravotníci, ktorí prídu na Slovensko, by mohli v blízkom čase dostať ponuku zamestnať sa v niektorých zdravotníckych zariadeniach. „Pred pár dňami sa prijala legislatíva, aby proces zamestnávať zahraničných lekárov a iný zdravotnícky personál bol jednoduchší a bolo v ňom menej byrokracie. Ten proces bude spustený od 15. marca, ak pani prezidentka podpíše zákon,“ uzavrel Lengvarský.