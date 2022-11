Lengyel:Šikany je dnes viac, dôvodom je aj veľký tlak vyvíjaný na deti

Bratislava 12. novembra (TASR) - Šikany je dnes viac, dôvodom je aj obrovský tlak vyvíjaný na deti z hľadiska úspechu. Pre TASR to vyhlásil odborník na prevenciu šikany a kyberšikany Peter Lengyel.



"Je síce viacero výskumov a prieskumov s rôznymi číslami a výsledkami, ktoré ovplyvňuje, čo všetko dané skúmanie považuje za šikanovanie a na čo sa zameriava, ale v zásade nepoznám žiaden, ktorý by hovoril o poklese," priblížil Lengyel. Doplnil, že šikanovanie vychádza trochu aj z doby, v ktorej žijeme.



Nárast šikany má podľa neho viacero dôvodov, ako napríklad, že všetci súťažia o najlepšieho. "Veľa situácií je aj takých, kde sa to nevyžaduje, no napriek tomu si to potrebujú ľudia dokazovať," uviedol odborník. Skonštatoval, že "ostré lakte" sa považujú za pozitívnu vec a "slušnosť" za prejav slabosti až "hlúposti".



Naznačil, že oveľa horším dôvodom nárastu šikany sú nároky rodičov a škôl, ktoré dostávajú niektoré deti do pozície "večne neschopných". To podľa Lengyela produkuje veľa potenciálnych agresorov a obetí šikanovania.



"Pamätám si osobne zlom, keď prišli rebríčky škôl a začali sa zoraďovať podľa úspešnosti, ktorá však bola len fikciou odrážajúcou úzky profil úspešnosti," poznamenal Lengyel. Poukázal na situáciu, keď sa škola, kde pracoval, dostala do čela rebríčka. Dovtedy používali slogan "sme škola, kde problémy máme, ale ich riešime", no zrazu už nebolo vhodné hovoriť o problémoch.



"Na takýchto školách, kde sa orientujú na výkon, sú potom prirodzene menej šikovné deti vnímané ako určitá brzda úspechu," priblížil odborník. Celé nastavenie v týchto kolektívoch podľa neho praje šikanovaniu a tvorbe úspechu na úkor iných. Poukázal, že na jednej strane sú "nepohodlní" žiaci so zlými výsledkami, pri ktorých by bolo najlepšie, keby zmenili školu, a na druhej tí šikovní, vďaka ktorým má škola body, a preto ich treba podporovať.