Lenka Poláčková sa stala prvou Slovenkou na vrchole K2

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podľa webu zvládla Poláčková náročný výstup trasou Abruzzi Spur v stabilných, no náročných podmienkach.

Autor TASR
Bratislava 11. augusta (TASR) - Horolezkyňa Lenka Poláčková sa stala prvou Slovenkou, ktorá dosiahla vrchol osemtisícovky K2. Na druhú najvyššiu horu sveta (8611 m) sa vybrala v dvojčlennej expedícii spoločne s manželom Jánom. Informoval o tom portál Everest Today.

Podľa webu zvládla Poláčková náročný výstup trasou Abruzzi Spur v stabilných, no náročných podmienkach. K2 sa pokúsila zdolať bez použitia doplnkového kyslíka. Bližšie informácie o výstupe však zatiaľ nie sú k dispozícii. Na K2 panujú mimoriadne náročné podmienky, keďže je na nej menej snehu než v predošlých rokoch.

Pre Poláčkovú je to druhá osemtisícovka po tom, čo v roku 2024 zdolala ako desiata žena na svete Mount Everest bez pomoci kyslíka a potom aj najvyššie vrcholy všetkých kontinentov vrátane aljašského Denali (Mount McKinley). Okrem Poláčkovej zdolali K2 v minulosti iba dvaja Slováci Peter Božík a Peter Hámor.
