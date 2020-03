Lenny Kravitz predstavil hudobného hosťa Here to Love Tour 2020

Bratislava 2. marca (TASR) - Spevácka hviezda Lenny Kravitz svojím koncertom v Bratislave 1. júla otvorí letné prázdniny a obdobie slnečných dní. Návštevníci koncertu Here to Love Tour 2020 si spolu s americkým idolom zaspievajú jeho najväčšie hity, ako American Woman, Fly Away, I Belong to You, It Ain't Over 'til it's Over či Again, zaznie aj niekoľko novších piesní z jeho ostatného albumu Raise Vibration. Celosvetovo obľúbený spevák a multiinštrumentalista predvedie svoje energické vystúpenie na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu už prvý júlový deň.



Rodák z New Yorku posledné mesiace prostredníctvom sociálnych sietí fanúšikov zásobuje novinkami. Nie je to tak dávno, čo svoje sily spojil s Úradom OSN pre ľudské práva, aby svojím vynoveným singlom Here To Love (#fightracism) podporil myšlienku boja proti rasizmu, xenofóbii a diskriminácii. Ako už napovedá názov celého turné, aj jeho vystúpenia v rámci koncertnej šnúry podporia myšlienku hlásajúcu rovnosť a ľudské práva.



Tohtoročné turné sa Kravitz rozhodol osviežiť špeciálnym hosťom. Spevák stavil na kartu mladého hudobníka, ktorého hudba oslovila a urobila dojem aj na hviezdu obrovského formátu, akou je Kravitz. Koncerty počas všetkých zastávok Here to Love Tour 2020 otvorí Cory Henry, spevák, skladateľ, klavirista a hudobník, ktorý hraním na organe dáva tomuto monumentálnemu hudobnému nástroju nový rozmer.



Talentovanému muzikantovi bude počas vystúpení sekundovať kapela The Funk Apostles, s ktorou v júli 2018 vydal album Art of Love. Okrem rodného mesta New York Kravitza s Henrym spája i hudobný žáner, ktorý oboch spevákov ovplyvnil. Otvorenie koncertu sa tak bude niesť v rytme r'n'b a soulu.



Kravitz je považovaný za jedného z vynikajúcich rockových hudobníkov našich čias. Spevák a multiinštrumentalista prekročil hranice žánru, štýlu, rasy a postavenia počas svojej 30-ročnej hudobnej kariéry. V produkcii speváka cítiť prvky r'n'b a soulu a vplyvy rocku a funku 60. a 70. rokov. Spevák, autor, producent a multiinštrumentalista získal cenu Grammy až štyrikrát za sebou a je držiteľom rekordu najvyššieho počtu víťazstiev v kategórii najlepší mužský rockový spevácky výkon. Okrem jeho desiatich štúdiových albumov, ktorých sa celosvetovo predalo 40 miliónov, je tento viacrozmerný umelec vnímaný aj ako módna ikona a uplatnil sa aj vo svete filmu. V kasovom trháku Hry o život a Hry o život: Skúška ohňom sa predstavil ako Cinna. Kravitz si zahral aj v pozitívne hodnotených filmoch Precious a Komorník.











Again klip: https://www.youtube.com/watch?v=eW2qlKa6oHw