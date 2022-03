Lepšie podmienky od VšZP žiada aj Zdravita

Bratislava 2. marca (TASR) - Ponuku zmlúv štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) odmietajú aj ambulantní lekári združení v Zdravite. Rokovania s poisťovňou o zmluvných podmienkach sú podľa nich korektné a konštruktívne, no upozorňujú, že na uzavretie dohody chýbajú v rezorte financie. Ak VšZP ponuku nezvýši, 2000 členov Zdravity bude bez zmluvy. Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR o tom informuje na svojom webe. Štátna poisťovňa je otvorená ďalším rokovaniam.



Lekári v tejto súvislosti žiadajú tohtoročné dofinancovanie zdravotníctva, ako aj vrátenie prostriedkov, o ktoré bol rozpočet pre zdravotníctvo znížený na konci roku 2021.



Podmienky, ktoré VšZP ponúkla, podľa ASL neumožňujú zastaviť rozklad ambulantného sektora. "Už dnes v mzdovej oblasti najmä štátnym nemocniciam nemôžeme konkurovať. Nemáme zdroje na náborové príspevky a zvyšovanie miezd, platíme odvody a nie sme oddlžovaní. Skokom nám rastú aj ostatné náklady na energie, služby či spotrebný materiál. Situáciu nemôžeme riešiť zvýšením marže či rozšírením podnikateľských aktivít," konštatujú lekári.



Upozornili, že Zdravita je po skončení sa zmluvného vzťahu od 1. februára so VšZP v dohodovacom konaní, ktoré sa končí v apríli. Zdravita má viac ako 2500 členov, neštátnych ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti všetkých segmentov a odborností.



VšZP v reakcii uviedla, že je otvorená ďalším rokovaniam s cieľom dohodnúť sa a zabezpečiť dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť svojim poistencom a zároveň byť stabilným partnerom pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. "VšZP sa však musí správať v medziach rozpočtových pravidiel štátneho rozpočtu a úsporných opatrení," uviedla pre TASR manažérka oddelenia komunikácie VšZP Eva Peterová.



So zmluvnými podmienkami štátnej zdravotnej poisťovne nesúhlasia ani Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) a Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP). Spolu so Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) a zdravotníckymi organizáciami združenými v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR apelujú na dofinancovanie zdravotníctva. Ministerstvo zdravotníctva SR uviedlo, že robí všetko pre to, aby bolo v systéme toľko peňazí, koľko reálne potrebuje.