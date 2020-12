Leščáková ani Petrák nesúhlasia s povinným očkovaním proti COVID-19

Bratislava 6. decembra (TASR) – Poslanci Národnej rady SR Viera Leščáková (Za ľudí) a Ľubomír Petrák (Smer-SD) nesúhlasia s povinným očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Zhodli sa na tom v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.



Petrák vyhlásil, že je zásadne proti povinnej vakcinácii. Dobrovoľná je podľa neho v poriadku. "Pokiaľ by to bol typ vakcíny, ako je napríklad proti tuberkulóze, tak by som povedal, že je to cesta, ktorou sa máme vydať," dodal Petrák. Ani podľa Leščákovej nie je povinné očkovanie cestou. Poznamenala, že v tomto čase by sa mali politické špičky zomknúť a komunikovať smerom k verejnosti jednotne. Podľa Petráka by si mali mať ľudia možnosť slobodne vybrať vakcínu, ktorou sa budú môcť dať zaočkovať. Leščáková zároveň vyzýva, aby sa očkovanie nespochybňovalo.



Poslankyňa uviedla, že podľa jej informácií sa maturitné skúšky v tomto školskom roku neplánujú realizovať ako v tom minulom. "Skôr sa uvažuje o tom, že bude maturitná komisia zasadať dlhšiu dobu," povedala. Petrák považuje za neprijateľné, aby sa robil priemer známok. "Maturity musia prebehnúť, dajú sa robiť v menších skupinách," uviedol.



Poslanci sa v diskusnej relácii dotkli aj témy návrhu rozpočtu pre oblasť školstva na nasledujúci rok. Petrák poukázal, že na vysoké školstvo bude smerovať menej financií. Kritizoval aj nárast financií na platy zamestnancov na ministerstve školstva. Leščáková tvrdí, že Smer-SD za 12 rokov svojho vládnutia školstvo opomínal. Poslanec skritizoval aj nárast financií pre oblasť športu. "Momentálne sú žiaci doma na dištančnom vzdelávaní. Je potrebné investovať do mládežníckeho športu," povedala poslankyňa, ktorá poukázala na to, že žiaci teraz sedia doma za počítačom a majú často aj psychické problémy. Zároveň nevedela povedať, prečo sa navyšujú financie na platy zamestnancov rezortu školstva. Petrák tvrdí, že školstvo by malo byť prioritou, podporovať by sa mali nielen vysoké školy, ale dbať by sa malo aj na vedu a odlev mozgov do zahraničia.



Podľa strany Za ľudí testovanie u žiakov 2. stupňa základnej školy nie je potrebné. Petrák povedal, že predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) "tu je na to, aby krajinu riadil" a nie všetko len kritizoval.