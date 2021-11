Leško skončil na pozícii poradcu prezidentky, rozhodol sa pre dôchodok

Bratislava 12. novembra (TASR) - Marián Leško ku koncu októbra skončil ako poradca prezidentky SR Zuzany Čaputovej pre vnútornú politiku. TASR to potvrdil prezidentkin hovorca Martin Strižinec.



"Rozhodol sa odísť do dôchodku. Jeho úlohy sú rozdelené medzi ďalších poradcov a zamestnancov prezidentskej kancelárie," priblížil hovorca.



Leško bol súčasťou tímu prezidentky od jej nástupu do funkcie v roku 2019. V minulosti pôsobil ako politický komentátor a novinár. Pracoval v Nadácii Zastavme korupciu a je autorom viacerých kníh o slovenskej politike.