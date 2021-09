Lesné kluby by sa mohli stať zariadeniami predprimárneho vzdelávania

Bratislava 6. septembra (TASR) - Detské lesné kluby by sa mohli oficiálne stať zariadeniami predprimárneho vzdelávania. Rozšíriť by sa tak mohli kapacity na zabezpečovanie povinného predprimárneho vzdelávania počas prechodného obdobia do roku 2024. Vyplýva to z návrhu novely školského zákona, ktorý do parlamentu predložili poslanci Radovan Sloboda a Anna Zemanová (obaja SaS).



"Detské lesné kluby, respektíve škôlky, sú alternatívou voči klasickým škôlkam, pričom kladú väčší dôraz na pobyt v prírode, individuálny prístup či dostatok pohybu. Cieľom novely zákona je, aby detské lesné kluby mohli byť zapísané do registra zariadení predprimárneho vzdelávania. Táto zmena tak v rámci povinného predškolského vzdelávania zvýši kapacity škôlok na Slovensku počas prechodného obdobia do roku 2024," uviedol Sloboda, ktorý je podpredsedom Výboru Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.



V detských lesných kluboch deti trávia prakticky všetok čas vonku v súlade so zásadou "vonku za každého počasia". Vyžadovať by sa po novom mohol popis zázemia detských lesných klubov, aby spĺňali napríklad požiadavky na ochranu detí pred nepriaznivým počasím. Zároveň sa navrhuje vyžadovať i doklad o zabezpečení priestorov zázemia.



Návrhom sa tiež upravujú požiadavky na personálne zabezpečenie v detských lesných kluboch. Na desať detí by mala pripadať jedna osoba s kvalifikáciou na učiteľa materskej školy, prípadne stredoškolsky vzdelaná osoba, ktorá sa vzdeláva na účel splnenia kvalifikácie na učiteľa materskej školy. Súčasťou návrhu je aj zabezpečenie financovania povinného predprimárneho vzdelávania v detských lesných kluboch.



Nová legislatíva by mohla byť účinná od 31. decembra.