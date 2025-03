Agrorezort: Lesní hospodári môžu do lesov vstupovať aj počas slintačky

Dunajská Streda/Komárno 23. marca (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súvislosti s výskytom slintačky a krívačky zakázalo v okresoch Dunajská Streda a Komárno vstup verejnosti do lesov. Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v tejto súvislosti pripomenul, že zákaz sa nevzťahuje na vybrané skupiny obyvateľov.



Ako informoval, do lesov môžu aj naďalej vstupovať obhospodarovatelia lesných pozemkov, užívatelia poľovných revírov, členovia lesnej, poľovnej, rybárskej a poľnej stráže či členovia stráže prírody. "Zákaz sa netýka ani štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy, zložiek integrovaného záchranného systému a ozbrojených zložiek Slovenskej republiky," skonštatoval NSK.



Ministerstvo pôdohospodárstva zákaz vstupovania do lesov pre verejnosť odôvodnilo tým, že aj voľne žijúca raticová zver môže byť prenášačom vírusu, ktorý slintačku a krívačku spôsobuje. "Preto je dôležité minimalizovať jej rušenie a pohyb. Ide o preventívne opatrenie na ochranu hospodárskych zvierat a zabránenie šíreniu nákazy," vysvetlilo ministerstvo.