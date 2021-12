Lesnícka komora vyzýva Čaputovú, aby vetovala reformu národných parkov

Bratislava 20. decembra (TASR) - Slovenská lesnícka komora (SLK) vyzýva v liste prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby vetovala reformu národných parkov, ktorú schválil parlament. TASR o tom informoval predseda komory Milan Dolňan.



Novela zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá reformu prináša, podľa komory nie je výsledkom vecnej, konštruktívnej a odbornej diskusie so všetkými záujmovými skupinami, ktorých sa týka. Tvrdí, že ide o "niekoľko mesiacov trvajúcu politickú diskusiu medzi poslancami Národnej rady SR, členmi vlády SR a zástupcami politických strán".



Lesnícka komora pripomína, že nie je proti reforme národných parkov, no v prvom rade by mala podporiť ľudí žijúcich na vidieku v chránených územiach. Výsledkom diskusií musí byť podľa komory návrh zákona, ktorý bude mať najmä podporu odborníkov a zástupcov dotknutých záujmových skupín.