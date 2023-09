Lesoochranárske združenie kritizuje zmeny v Nature 2000

Bratislava 5. septembra (TASR) - Niektorým chráneným územiam zaradených do národnej sústavy Natura 2000 sa môže znížiť ich stupeň ochrany. Upozorňuje na to Lesoochranárske združenie Vlk, ktoré preto rozbehlo petíciu. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR reagovalo, že pri niektorých návrhoch došlo k chybe a niekde sa ochrana znižuje vzhľadom na predmet ochrany. Deklarovalo, že pripomienkami k návrhu sa bude zaoberať.



Chybné zníženie stupňov ochrany môže podľa Lukáča spôsobiť nenapraviteľné škody na existujúcich chránených územiach. Združenie preto žiada, aby dôvody znižovania ochrany boli pri každom území objasnené a uvedené. Tým sa podľa neho zabezpečí dôsledná kontrola a odstránenie pochybení. Nepresnosti a omyly v stupňoch ochrany považuje Vlk za neprofesionálne. "Z veľkej časti ide o úmysel, ktorý má umožniť poľovanie, ťažbu dreva a jazdy motorovými vozidlami v najprísnejších chránených územiach," skonštatoval Lukáč.



Hovorca MŽP Tomáš Ferenčák pre TASR priblížil, že k chybe v znížení stupňa ochrany došlo v dvoch príslušných správach chránených oblastí. "Z celoslovenského hľadiska ide o pár desiatok hektárov z celkovej rozlohy všetkých území európskeho významu," poznamenal. K zníženiu stupňa ochrany zároveň došlo podľa jeho slov tam, kde to vyplýva z predmetu ochrany. Napríklad niektoré lúčne biotopy si vyžadujú manažment, preto z piateho stupňa boli preradené do štvrtého.



Envirorezort sa bude pripomienkami zaoberať. "Je naším spoločným záujmom pripraviť kvalitný dokument a oceňujeme každú jednu konštruktívnu pripomienku či upozornenie," povedal Ferenčák. Doplnil, že materiál obsahuje v niektorých prípadoch aj návrhy na zvýšenie stupňa ochrany či doplnenie do Natury, o čom bolo takmer 100 rokovaní s vlastníkmi a užívateľmi dotknutých pozemkov.



Ak nedôjde k zmene dokumentu, LZ Vlk je pripravené napadnúť jeho znenie na slovenských súdoch, a potom na Európskej komisii, poprípade aj na Európskom súdnom dvore.



Počet chránených území európskeho významu Natura 2000 by sa mal na Slovensku znížiť zo 739 na 644. Návrh nariadenia vlády počíta s tým, že z prvého stupňa ochrany prejde do prísnejšieho druhého stupňa 1196 hektárov. Do najvyššieho, piateho stupňa sa presunie 582 hektárov. Nariadením by sa podľa MŽP mali odstrániť viaceré nedostatky, ktoré Európska komisia vytýka Slovensku.