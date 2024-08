Lesy SR: Odstránenie bukov a jedlí je výnimočným prípadom

Bratislava 16. augusta (TASR) - V lokalite Studienec prebieha ťažba pre hrozbu šírenia podkôrnikovej kalamity. Okrem smrekov bolo odstránených aj niekoľko bukov a jedlí, a to z dôvodu technologických postupov lanových systémov a bezpečnosti práce. Ide pritom o výnimočné prípady. Uviedla to v piatok pre TASR hovorkyňa štátneho podniku Lesy SR Katarína Palková.



"V uvedenej lokalite sa bojuje proti šíreniu podkôrnikovej kalamity dlhšie obdobie a ľuďom sa môže zdať, že viacročné kalamitné plochy sa zlievajú do jedného súvislého celku. Kalamita sa môže zastaviť len tak, že sa odstránia už napadnuté jedince, na ktorých laik ešte nerozozná napadnutie a identifikuje ich ako zdravé stromy," uviedla hovorkyňa s tým, že rozšírenie kalamity hrozí aj v okolitých lokalitách mimo Studienca.



V zmysle nariadených interných postupov sa podľa nej odstraňujú len smrekové porasty a ostatné stromy zostávajú stáť na mieste. "Iba vo výnimočných prípadoch ako napríklad technologické postupy alebo bezpečnosť je možné odstrániť aj iné stromy," dodala.



Lokalita Studienec patrí do radu chránených oblastí a zón, to však podľa hovorkyne nezakazuje boj proti hrozbe šírenia podkôrnikovej kalamity. "Naopak, zákon o lesoch nariaďuje povinnosť zastaviť šírenie kalamity. Lesy SR nevykonávajú žiadnu protizákonnú činnosť. Uvedená lokalita bola síce zoskupeniami ako napríklad My sme les navrhnutá do A zóny NAPANT, ale tento návrh do tohto času nie je schválený," podotkla s tým, že Lesy SR s týmto návrhom nesúhlasia.



Ondrej Kameniar z iniciatívy My sme les TASR v piatok informoval, že spolu s občianskym združením Prales a Greenpeace Slovensko, ako aj viacerými dobrovoľníkmi vyzývajú kompetentných na okamžité ukončenie ťažby v Nízkych Tatrách. Taktiež chcú, aby prešetrili zákonnosť postupu obhospodarovateľa lesa. Ochranári v súvislosti s touto ťažbou podajú podnety na Slovenskú inšpekciu životného prostredia i na lesný úrad. Taktiež podajú trestné oznámenie.