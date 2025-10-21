< sekcia Slovensko
LESY SR otvorili novú predajňu Lesníckych pochúťok
Chuť lesa prichádza do Bratislavy.
Autor OTS
Bratislava 21. októbra (OTS) - Slovenské lesy majú svoju chuť - poctivú, prirodzenú a neopakovateľnú. LESY Slovenskej republiky, š. p., ju teraz prinášajú aj do hlavného mesta, kde otvorili novú predajňu Lesníckych pochúťok. Miesto, kde sa stretáva tradícia lesníctva s modernou gastronómiou, a kde si zákazníci môžu odniesť domov nielen produkty z darov lesa, ale aj kúsok príbehu o zodpovednom hospodárení, odbornej starostlivosti a úcte k prírode.
V ponuke nechýba kvalitná divina - mäso z voľne žijúcej zveri, spracované v modernej prevádzke LESY SR v Topoľčiankach, ktorý spĺňa najprísnejšie hygienické a veterinárne štandardy. Každý kus prechádza prirodzeným procesom zrenia, vďaka čomu si mäso zachováva šťavnatosť, jemnú textúru a charakteristickú chuť. Divina z LESY SR nesie značku kvality Slovensko, ktorá potvrdzuje jej pôvod, čerstvosť a etické spracovanie.
Foto: LESY SR
„Divina je jedinečná svojou čistotou a pôvodom. Zver žije vo voľnej prírode, živí sa prirodzenou potravou a pohybom získava vlastnosti, ktoré robia jej mäso výnimočne zdravým a hodnotným. Našou ambíciou je, aby ľudia vnímali les ako zdroj života, zdravia a skutočnej kvality,“ uviedol zástupca LESY SR.
Ponuka Lesníckych pochúťok však siaha oveľa ďalej. Okrem produktov z diviny, ako sú salámy, paštéty či sušené výrobky zo šípok, si zákazníci môžu vybrať aj z bohatej palety ďalších lesných produktov. Všetky tieto produkty sa navzájom dopĺňajú a vytvárajú prirodzenú harmóniu chutí, ktorá spája sladkosť medu, sviežosť lesného ovocia a intenzitu diviny do jedného celku - chute lesa.
Nová predajňa v Bratislave ponúka nielen možnosť nakúpiť priamo na mieste, ale aj vyzdvihnúť objednávky z e-shopu LESY SR, čím sa stáva dostupným kontaktným bodom pre zákazníkov z hlavného mesta a širokého okolia. Spája remeselnú poctivosť, moderný dizajn a filozofiu lokálneho pôvodu -všetko v duchu motta „Lesnícke pochúťky - chuť lesa v každom produkte.“
Viac informácií o sortimente, predajniach a e-shope nájdete na webovej stránke www.lesy.sk.
