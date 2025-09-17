< sekcia Slovensko
Lesy SR otvorili v centre Bratislavy novú predajňu Lesnícke pochúťky
Značka Lesnícke pochúťky má aj vzdelávací rozmer.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 17. septembra (TASR) - Štátny podnik Lesy SR otvoril v centre Bratislavy na Námestí SNP novú predajňu Lesnícke pochúťky. Zákazníkom ponúka autentickú chuť slovenského lesa v podobe rôznych výrobkov. Predajňu v stredu slávnostne otvorili za účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča (Smer-SD) a generálneho riaditeľa štátneho podniku Tibora Menyharta. TASR o tom informovala Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátneho podniku Lesy SR.
„Predajňa Lesnícke pochúťky je dôkazom, že les dokáže ponúknuť oveľa viac než len drevo. Divina, vína, med či šípkové produkty sú výsledkom práce lesníkov a zároveň symbolom toho, že štátny podnik dokáže prinášať ľuďom kvalitné a udržateľné potraviny priamo z prírody. Našou ambíciou je, aby sa Lesnícke pochúťky stali prirodzenou súčasťou slovenských domácností,“ uviedol Menyhart. Súčasťou ponuky sú napríklad aj sušené čučoriedky a brusnice, sirup zo smrekových výhonkov či jedľová silica.
Minister ocenil, že projekt prináša ľuďom zdravé, kvalitné a cenovo dostupné produkty s jasným pôvodom zo slovenských lesov. „Predajňa Lesníckych pochúťok je dôkazom, že lesníci a poľovníci dokážu spájať tradíciu, moderné hospodárenie a spoločenský prínos. Ukazujeme, že štátny podnik môže byť transparentný, užitočný a blízky občanom.“ poznamenal.
Značka Lesnícke pochúťky má aj vzdelávací rozmer. Projekt zberu šípok, do ktorého sa zapájajú školy, učí deti spoznávať hodnotu prírody a zároveň prispieva k spracovaniu tradičných lesných plodov. Aj vďaka takýmto aktivitám Lesy SR ukazujú, že hospodárenie v lesoch dokáže prinášať úžitok nielen ekonomický, ale aj spoločenský, ozrejmila Tettingerová.
Lesy SR uviedli značku Lesnícke pochúťky v roku 2020 ako súčasť rozvoja mimoprodukčných funkcií lesa a podpory potravinovej sebestačnosti Slovenska.
„Predajňa Lesnícke pochúťky je dôkazom, že les dokáže ponúknuť oveľa viac než len drevo. Divina, vína, med či šípkové produkty sú výsledkom práce lesníkov a zároveň symbolom toho, že štátny podnik dokáže prinášať ľuďom kvalitné a udržateľné potraviny priamo z prírody. Našou ambíciou je, aby sa Lesnícke pochúťky stali prirodzenou súčasťou slovenských domácností,“ uviedol Menyhart. Súčasťou ponuky sú napríklad aj sušené čučoriedky a brusnice, sirup zo smrekových výhonkov či jedľová silica.
Minister ocenil, že projekt prináša ľuďom zdravé, kvalitné a cenovo dostupné produkty s jasným pôvodom zo slovenských lesov. „Predajňa Lesníckych pochúťok je dôkazom, že lesníci a poľovníci dokážu spájať tradíciu, moderné hospodárenie a spoločenský prínos. Ukazujeme, že štátny podnik môže byť transparentný, užitočný a blízky občanom.“ poznamenal.
Značka Lesnícke pochúťky má aj vzdelávací rozmer. Projekt zberu šípok, do ktorého sa zapájajú školy, učí deti spoznávať hodnotu prírody a zároveň prispieva k spracovaniu tradičných lesných plodov. Aj vďaka takýmto aktivitám Lesy SR ukazujú, že hospodárenie v lesoch dokáže prinášať úžitok nielen ekonomický, ale aj spoločenský, ozrejmila Tettingerová.
Lesy SR uviedli značku Lesnícke pochúťky v roku 2020 ako súčasť rozvoja mimoprodukčných funkcií lesa a podpory potravinovej sebestačnosti Slovenska.