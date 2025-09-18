< sekcia Slovensko
LESY SR otvorili v centre Bratislavy predajňu Lesnícke pochúťky
Nosným pilierom ponuky je divina pochádzajúca zo štátnych poľovníckych revírov.
Autor OTS
Bratislava 18. septembra (OTS) - LESY Slovenskej republiky, š. p., otvorili v centre Bratislavy na Námestí SNP 11 novú predajňu Lesnícke pochúťky. Zákazníkom tak prinášajú autentickú chuť slovenského lesa priamo do hlavného mesta. Značka, založená v roku 2020, vznikla s cieľom priblížiť ľuďom produkty zo štátnych lesov a ukázať, že les nie je len zdrojom dreva, ale aj kvalitných, zdravých a udržateľných potravín.
Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 17. septembra za účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a generálneho riaditeľa LESY SR, š. p. Symbolické prestrihnutie pásky a krst vetvičkami namočenými vo víne z vlastnej produkcie potvrdili, že značka Lesnícke pochúťky spája tradíciu s moderným prístupom k zákazníkovi.
Otvorenie predajne Lesnícke pochúťky v Bratislave
Foto: LESY SR
Nosným pilierom ponuky je divina pochádzajúca zo štátnych poľovníckych revírov. Zver je súčasťou aktívneho manažmentu v trvalo udržateľne obhospodarovaných lesoch. Každý kus mäsa má jasný a transparentný pôvod, ktorý je možné spätne priradiť k jedincovi. Divina prechádza prísnymi veterinárnymi a hygienickými kontrolami, vďaka čomu sa na stôl zákazníkov dostáva kvalitná, zdravá a bezpečná potravina.
Nová predajňa prináša Bratislavčanom nielen divinu, ale aj ďalšie produkty, ktoré sú priamo späté so slovenským lesom. V ponuke nechýbajú lesnícke vína z viníc v Topoľčiankach, ktoré pravidelne získavajú ocenenia doma aj v zahraničí - v roku 2025 sa Rizling rínsky stal šampiónom výstavy Vienále. Sortiment dopĺňa med z včelníc v Topoľčiankach, produkty zo šípok v podobe oleja, dužiny či sušených plodov, sušené čučoriedky a brusnice, sirup zo smrekových výhonkov a jedľová silica.
Značka Lesnícke pochúťky má aj vzdelávací rozmer. Projekt zberu šípok, do ktorého sa zapájajú školy, učí deti spoznávať hodnotu prírody a zároveň prispieva k spracovaniu tradičných lesných plodov. Aj vďaka takýmto aktivitám LESY SR ukazujú, že hospodárenie v lesoch dokáže prinášať úžitok nielen ekonomický, ale aj spoločenský.
Otvorenie predajne Lesnícke pochúťky v Bratislave
Foto: LESY SR
„Som rád, že štátny podnik LESY SR prichádza s projektom, ktorý ľuďom prináša to najlepšie z našich lesov – zdravé, kvalitné a cenovo dostupné produkty s jasným pôvodom. Predajňa Lesníckych pochúťok je dôkazom, že lesníci a poľovníci dokážu spájať tradíciu, moderné hospodárenie a spoločenský prínos. Ukazujeme, že štátny podnik môže byť transparentný, užitočný a blízky občanom.“ dodal počas slávnostného otvorenia predajne minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Richard Takáč.
„Predajňa Lesnícke pochúťky je dôkazom, že les dokáže ponúknuť oveľa viac než len drevo. Divina, vína, med či šípkové produkty sú výsledkom práce lesníkov a zároveň symbolom toho, že štátny podnik dokáže prinášať ľuďom kvalitné a udržateľné potraviny priamo z prírody. Našou ambíciou je, aby sa Lesnícke pochúťky stali prirodzenou súčasťou slovenských domácností,“ uviedol generálny riaditeľ LESY SR, š. p., Tibor Menyhart.
LESY SR uviedli značku Lesnícke pochúťky v roku 2020 ako súčasť rozvoja mimoprodukčných funkcií lesa a podpory potravinovej sebestačnosti Slovenska. Nová predajňa v Bratislave je ďalším krokom k tomu, aby sa tieto hodnoty - udržateľnosť, tradícia a kvalita – dostali bližšie k ľuďom.
LESU ZDAR!
Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 17. septembra za účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a generálneho riaditeľa LESY SR, š. p. Symbolické prestrihnutie pásky a krst vetvičkami namočenými vo víne z vlastnej produkcie potvrdili, že značka Lesnícke pochúťky spája tradíciu s moderným prístupom k zákazníkovi.
Otvorenie predajne Lesnícke pochúťky v Bratislave
Foto: LESY SR
Nosným pilierom ponuky je divina pochádzajúca zo štátnych poľovníckych revírov. Zver je súčasťou aktívneho manažmentu v trvalo udržateľne obhospodarovaných lesoch. Každý kus mäsa má jasný a transparentný pôvod, ktorý je možné spätne priradiť k jedincovi. Divina prechádza prísnymi veterinárnymi a hygienickými kontrolami, vďaka čomu sa na stôl zákazníkov dostáva kvalitná, zdravá a bezpečná potravina.
Nová predajňa prináša Bratislavčanom nielen divinu, ale aj ďalšie produkty, ktoré sú priamo späté so slovenským lesom. V ponuke nechýbajú lesnícke vína z viníc v Topoľčiankach, ktoré pravidelne získavajú ocenenia doma aj v zahraničí - v roku 2025 sa Rizling rínsky stal šampiónom výstavy Vienále. Sortiment dopĺňa med z včelníc v Topoľčiankach, produkty zo šípok v podobe oleja, dužiny či sušených plodov, sušené čučoriedky a brusnice, sirup zo smrekových výhonkov a jedľová silica.
Značka Lesnícke pochúťky má aj vzdelávací rozmer. Projekt zberu šípok, do ktorého sa zapájajú školy, učí deti spoznávať hodnotu prírody a zároveň prispieva k spracovaniu tradičných lesných plodov. Aj vďaka takýmto aktivitám LESY SR ukazujú, že hospodárenie v lesoch dokáže prinášať úžitok nielen ekonomický, ale aj spoločenský.
Otvorenie predajne Lesnícke pochúťky v Bratislave
Foto: LESY SR
„Som rád, že štátny podnik LESY SR prichádza s projektom, ktorý ľuďom prináša to najlepšie z našich lesov – zdravé, kvalitné a cenovo dostupné produkty s jasným pôvodom. Predajňa Lesníckych pochúťok je dôkazom, že lesníci a poľovníci dokážu spájať tradíciu, moderné hospodárenie a spoločenský prínos. Ukazujeme, že štátny podnik môže byť transparentný, užitočný a blízky občanom.“ dodal počas slávnostného otvorenia predajne minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Richard Takáč.
„Predajňa Lesnícke pochúťky je dôkazom, že les dokáže ponúknuť oveľa viac než len drevo. Divina, vína, med či šípkové produkty sú výsledkom práce lesníkov a zároveň symbolom toho, že štátny podnik dokáže prinášať ľuďom kvalitné a udržateľné potraviny priamo z prírody. Našou ambíciou je, aby sa Lesnícke pochúťky stali prirodzenou súčasťou slovenských domácností,“ uviedol generálny riaditeľ LESY SR, š. p., Tibor Menyhart.
LESY SR uviedli značku Lesnícke pochúťky v roku 2020 ako súčasť rozvoja mimoprodukčných funkcií lesa a podpory potravinovej sebestačnosti Slovenska. Nová predajňa v Bratislave je ďalším krokom k tomu, aby sa tieto hodnoty - udržateľnosť, tradícia a kvalita – dostali bližšie k ľuďom.
LESU ZDAR!