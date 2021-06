Lesy SR: Početnosť populácie medveďa za posledných 20 rokov stúpla

Liptovská Lúžna/Bratislava 23. júna (TASR) - Početnosť populácie medveďa hnedého na Slovensku stúpla za posledných 20 rokov trojnásobne. Upozornil na to štátny podnik Lesy SR. V niektorých lokalitách je podľa lesníkov situácia už kritická, na výmeru približne 300 hektárov tam pripadá jeden medveď. Ochranári v súčasnosti zisťujú aktuálny stav populácie medveďa hnedého v rámci projektu "Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku 2" analýzou DNA. Výsledky by mali byť známe v priebehu tohto roka.



Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR robila projekt sčítania medveďov v rokoch 2013 až 2014 na Technickej univerzite (TU) vo Zvolene. Vtedy bola populácia medveďa hnedého odhadnutá na približne 1256 jedincov, pričom rozdiel môže byť 233 jedincov. Ide podľa ochranárov zatiaľ o jediné číslo, ktoré je podložené vedeckou štúdiou na základe analýzy vzoriek DNA.



"Štatistika vedená Národným lesníckym centrom vo Zvolene ukazuje, že početnosť medveďa hnedého na Slovensku k 31. marcu 2020 bola na úrovni 2760 kusov. Za posledných šesť rokov to predstavuje nárast o 1504 jedincov. Ak vezmeme do úvahy fakt, že v roku 2000 bola početnosť populácie na Slovensku 700 až 900 jedincov, za posledné dve desaťročia stúpla trojnásobne," tvrdí vedúca odboru komunikácie Lesov SR Marína Debnárová.



Ochranári zisťujú aktuálny stav medveďa odberom vzoriek trusu na izoláciu DNA. Jaroslav Slašťan zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého hovorí, že táto analýza je najpresnejšou a jedinou objektívnou metódou, ako zistiť populáciu medveďa na Slovensku. "Navyše, s genotypmi konkrétnych jedincov sa pracuje bez toho, aby zberač prišiel do kontaktu s medveďom. Medvede tak nie sú prenasledované, vyrušované a stresované odchytom," povedal pre TASR Slašťan.



Debnárová zdôraznila, že z pohľadu štátneho podniku je nutné početnosť šelmy poľovnícky manažovať, aby sa jej stavy znížili. Tým by sa podľa Lesov SR predchádzalo rizikovým stretom človeka s medveďom aj prípadným tragickým udalostiam. "Medveď hnedý je našou najväčšou šelmou, ktorá zastáva svoje postavenie v prírode a bez pochýb sem aj v 21. storočí patrí. Zároveň však treba poznamenať, že jej početnosť by mala byť na takej úrovni, aby bola zabezpečená stabilita populácie, ale aj vzájomná symbióza človeka s medveďom," skonštatovala Debnárová.



Problémom podľa Slašťana nie je to, koľko medveďov žije na Slovensku, ale koľko z nich je problémových - synantropných. Zmena ich správania je spôsobená nezabezpečeným komunálnym odpadom, vnadením v poľovníckych zariadeniach či pestovaním atraktívnych poľnohospodárskych plodín.