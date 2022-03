Lesy SR: Pod národné parky prejde v rámci delimitácie 46 zamestnancov

Na snímke generálny riaditeľ Lesov SR Matej Vigoda počas vyhlásenia v súvislosti s implementáciou novely zákona o ochrane prírody a krajiny, na základe ktorej dochádza k zmene v správe lesného majetku štátu v národných parkoch v územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany, sa táto zmena dotkne aj časti zamestnancov štátneho podniku, v Banskej Bystrici 30. marca 2022. Foto: TASR - Ján Krošlák

Banská Bystrica 30. marca (TASR) – Lesy SR finalizujú proces delimitácie pozemkov pod novovytvorené správy národných parkov, novela zákona o ochrane prírody a krajiny sa dotkne i 46 zamestnancov štátneho podniku z jeho siedmich organizačných zložiek. V stredajšom vyhlásení pre médiá o tom informoval poverený generálny riaditeľ Lesov SR Matej Vigoda.V súvislosti s novelou zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá hovorí o zmene v správe lesného majetku štátu v národných parkoch v územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany, sa na novovytvorené správy národných parkov z Lesov SR prevedie celkovo 49.000 hektárov lesných pozemkov. Ich hodnota bez lesných porastov predstavuje viac ako 20 miliónov eur, presunuté budú i budovy v hodnote 2,6 milióna eur.priblížil Vigoda. Ako dodal, štátny podnik vyvinul v rámci tohto procesu maximálne úsilie a súčinnosť s organizáciami Ministerstva životného prostredia SR.Aktuálne zmeny sa dotknú i 46 zamestnancov štátneho podniku z jeho siedmich organizačných zložiek, ktorí budú ďalej pôsobiť v správach jednotlivých národných parkov. Najviac doterajších lesníkov prejde pod správy národných parkov Slovenský raj a Muránska planina, spoločne ide o 27 zamestnancov.Vedenie Lesov SR pripomenulo, že v súvislosti s delimitáciou zamestnancov dochádza k zmene zamestnávateľa bez toho, aby došlo k skončeniu ich pracovného pomeru a preto nemajú nárok na odstupné. Štátny podnik sa však ich dlhoročné pôsobenie rozhodol oceniť vyplatením mimoriadnych odmien, ktorých výška závisí od počtu odpracovaných rokov a to až do sumy 4000 eur.poznamenal Vigoda.