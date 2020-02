S vysádzaním milióna stromčekov pomôžu aj obyvatelia Slovenska

Banská Bystrica 23. februára (TASR) - O milión stromčekov viac, ako sa pôvodne plánovalo, vysadí v tomto roku štátny podnik Lesy SR. Dohodli sa na tom zástupcovia štátneho podniku, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a platformy Moje Slovensko.



„Iniciatíva Moje Slovensko zaslala Lesom SR list so záujmom vysadiť milión stromov nad rámec plánovanej výsadby. Vidíme problémy s ubúdaním lesov v SR a chceme im pomôcť. Reagujeme tak na výzvy z Davosu a taktiež sme sa inšpirovali našimi českými susedmi,“ uviedla zástupkyňa iniciatívy Lenka Belovičová.



„Vítame záujem verejnosti a stále sa zvyšujúci záujem o výsadbu stromčekov. Máme rozbehnutú spoluprácu s viacerými firmami, ktoré do výsadby zapájajú aj svojich zamestnancov v rámci ich spoločenskej zodpovednosti. Veľmi nás teší, že o sadenie stromov v lesoch prejavujú záujem aj mladí ľudia či rodiny s deťmi,“ uviedol generálny riaditeľ Lesov SR Marian Staník.



Štátny lesný podnik každoročne vysadí viac ako 15 miliónov stromčekov. V roku 2020 to bude ale až o 1,5 milióna viac. „V roku 2019 sme presadili zrušenie mimoriadneho odvodu päť miliónov eur, ktorý museli Lesy SR každoročne odvádzať do štátneho rozpočtu. Podnik bude vďaka tomu sadiť viac stromčekov. Som však veľmi rada, že po štyroch rokoch nezmieriteľných diskusií na oblasť starostlivosti o lesy sa nám podarilo nájsť spoločný záujem. Lesy majú Slovensko spájať, nie rozdeľovať. Aktivita mladých ľudí z Milión stromov pre moje Slovensko a zapojenie sa mladej generácie do životného cyklu našich lesov preto považujem za úžasnú a jedinečnú,“ uviedla k iniciatíve ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS).



„Platforma Moje Slovensko je začínajúce občianske združenie, ktoré mapuje problémy Slovenska a chce združiť odborníkov, aktívnych ľudí pre ich riešenia, či načrtnúť víziu, ako by mohlo Slovensko vyzerať v roku 2030 a neskôr. Jedným z problémov, ktorým Slovensko čelí, je aj veľký zásah do prírody človekom a narastajúci počet ľudí, nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Povedali sme si, že potrebujeme viac kyslíka, zdravšie ovzdušie a aj preto sme iniciovali výsadbu stromčekov navyše,“ zdôraznil predseda platformy Martin Pechovský.



Aktivisti spoločne s odborníkmi už v najbližšom čase zadefinujú druhy sadeníc, lokality i spôsoby výsadby, ktoré odkomunikujú s ľuďmi. Platforma načrtla aj možnosť zrealizovania aplikácie, ktorá by navigovala záujemcov k miestam sadenia.