Lesy SR upozorňujú na zvýšené riziko požiarov v dôsledku sucha
Autor TASR
Bratislava 4. mája (TASR) - Štátny podnik Lesy SR upozorňuje na zvýšené riziko lesných požiarov na Slovensku v dôsledku pretrvávajúceho sucha. V uplynulých dňoch zaznamenali lesníci viacero požiarov naprieč regiónmi. Lesy SR preto zavádzajú sprísnené preventívne opatrenia a vyzývajú verejnosť na maximálnu opatrnosť pri pohybe v lese. Informovali o tom TASR.
„Požiare zasiahli napríklad oblasti Horehronia, Oravy, Gemera, Karpát aj východného Slovenska, pričom rozsah poškodenia sa pohyboval od menších lokálnych zásahov až po požiare s rozlohou viac ako jedného hektára. V niektorých prípadoch došlo k poškodeniu významnej časti mladých aj starších porastov,“ priblížil štátny podnik. Tvrdí, že príčinou požiarov je vo viacerých prípadoch ľudský faktor, najmä nedostatočne uhasené ohniská alebo nezodpovedné správanie sa návštevníkov lesa.
Podľa aktuálnych údajov zasahuje sucho približne 80 percent územia, pričom extrémne sucho evidujú na 16 percentách. Aktuálna hydrometeorologická situácia podľa Lesov SR zvyšuje riziko vzniku a šírenia požiarov. Relatívne nasýtenie pôdy dosahuje na viacerých miestach len desať až 30 percent, lokálne aj pod desať percent. Deficit pôdnej vlahy sa pohybuje od mínus piatich do mínus 80 milimetrov. „Tieto podmienky spôsobujú, že vegetácia je extrémne suchá a náchylná na vznietenie, pričom požiare sa môžu šíriť veľmi rýchlo a nekontrolovateľne,“ skonštatoval podnik.
Lesy SR v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a Hasičským a záchranným zborom reagujú na situáciu posilneným monitoringom, pravidelnými obchôdzkami v teréne a využívaním moderných technológií na včasnú detekciu požiarov. Zvýšenú pozornosť venujú najrizikovejším lokalitám, kontrole prístupových ciest a dostupnosti vodných zdrojov. Podnik deklaruje, že zásahové kapacity sú v plnej pohotovosti. V ťažko dostupných terénoch je podľa neho likvidácia požiarov náročná a časovo aj technicky komplikovaná.
„Lesy SR dlhodobo realizujú opatrenia na zvyšovanie požiarnej bezpečnosti vrátane budovania a údržby lesnej infraštruktúry a zavádzania moderných monitorovacích systémov. Tieto opatrenia umožňujú efektívnejšie reagovať na vzniknuté situácie, no napriek tomu zostáva kľúčovým faktorom prevencie správanie verejnosti,“ priblížil podnik.
V tejto súvislosti vyzýva návštevníkov lesov, aby počas sucha dodržiavali základné pravidlá správania. Odporúča nezakladať oheň, nepoužívať grily ani variče, nefajčiť v lese a neodhadzovať nedopalky, neparkovať autá na suchom trávnatom podklade a dodržiavať zákazové značky a pokyny lesnej stráže. V prípade spozorovania dymu alebo ohňa treba volať 150 alebo 112.
