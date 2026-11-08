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Lesy SR: Žiaci ZŠ vyzbierali 6700 kilogramov šípok
Projekt Zber šípok spoločne s Lesmi SR má svoje začiatky v regióne Liptova a postupne sa rozvinul do širšej iniciatívy štátneho podniku.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Žiaci základných škôl (ZŠ) vyzbierali v rámci deviateho ročníka spoločného projektu s Lesmi SR dokopy 6700 kilogramov šípok. Štátny podnik ich vykupuje a následne smerujú na ďalšie spracovanie v odštepnom závode Semenoles. Zo získanej suroviny sa vyrába najmä šípková dužina a čaje. TASR o tom informovala Laura Tettingerová z Lesov SR s tým, že tohtoročný zber šípok ovplyvnilo aj počasie.
Cieľom iniciatívy je prepájať environmentálne vzdelávanie s praktickým využitím prírodných surovín. „Šípky, ktoré vlastnoručne nazbierajú, dokážeme ďalej spracovať a premeniť na produkty s pridanou hodnotou. Práve v tomto prepojení vidíme zmysel celého projektu,“ uviedol riaditeľ odštepného závodu Semenoles Marek Šimanský.
Tohtoročný zber prebiehal od 14. septembra do 19. októbra, pričom jeho ukončenie urýchlili skoré mrazy na severe Slovenska. Výsledky ovplyvnilo aj sucho, ktoré sa v jednotlivých regiónoch prejavilo rozdielnou úrodou. „Kým v oblasti Turca boli šípky väčšie a úroda bohatšia, na juhu Slovenska sa plody vyskytovali len v obmedzenom množstve,“ spomenula Tettingerová.
Priblížila, že najúspešnejšou triedou tohto ročníka bola 7.A zo ZŠ v Novom Meste nad Váhom, ktorá vyzbierala 262,11 kg šípok. Najlepší jednotlivci získajú vecné ceny a ocenené kolektívy čakajú výlety spojené s poznávaním prírody a lesníctva.
Projekt Zber šípok spoločne s Lesmi SR má svoje začiatky v regióne Liptova a postupne sa rozvinul do širšej iniciatívy štátneho podniku. Chcú ňou priblížiť mladým generáciám hodnotu prírodných zdrojov, význam spolupráce a praktické využitie lesných plodov.
Cieľom iniciatívy je prepájať environmentálne vzdelávanie s praktickým využitím prírodných surovín. „Šípky, ktoré vlastnoručne nazbierajú, dokážeme ďalej spracovať a premeniť na produkty s pridanou hodnotou. Práve v tomto prepojení vidíme zmysel celého projektu,“ uviedol riaditeľ odštepného závodu Semenoles Marek Šimanský.
Tohtoročný zber prebiehal od 14. septembra do 19. októbra, pričom jeho ukončenie urýchlili skoré mrazy na severe Slovenska. Výsledky ovplyvnilo aj sucho, ktoré sa v jednotlivých regiónoch prejavilo rozdielnou úrodou. „Kým v oblasti Turca boli šípky väčšie a úroda bohatšia, na juhu Slovenska sa plody vyskytovali len v obmedzenom množstve,“ spomenula Tettingerová.
Priblížila, že najúspešnejšou triedou tohto ročníka bola 7.A zo ZŠ v Novom Meste nad Váhom, ktorá vyzbierala 262,11 kg šípok. Najlepší jednotlivci získajú vecné ceny a ocenené kolektívy čakajú výlety spojené s poznávaním prírody a lesníctva.
Projekt Zber šípok spoločne s Lesmi SR má svoje začiatky v regióne Liptova a postupne sa rozvinul do širšej iniciatívy štátneho podniku. Chcú ňou priblížiť mladým generáciám hodnotu prírodných zdrojov, význam spolupráce a praktické využitie lesných plodov.