Letecká škola po tragédii pri Trenčíne pozastavila svoju činnosť

Bratislava 23. februára (TASR) - Letecká škola JetAge po stredajšej (22. 2.) tragédii motorového lietadla pri Trenčianskych Stankovciach pozastavila svoju činnosť až do odvolania. Jej zástupca Jindřich Gazda priblížil, že zosnulý pilot bol vedúci výcvikov a jedným z najskúsenejších inštruktorov.



"Je to tragická udalosť, ktorá nás všetkých zasiahla a veľmi nami otriasla. Súcitíme s pozostalými našich priateľov a kolegov. Išlo o štandardný let našej leteckej školy, ktorý prebiehal z Bratislavy smer Trenčín, za bežných meteorologických podmienok," uviedol Gazda. Viac informácií vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie neposkytol. "O obetiach ani o ich identifikácii nám nebola doručená oficiálna správa, preto sa k tomu nemôžeme vyjadrovať," dodal.



V katastri obce Trenčianske Stankovce v okrese Trenčín došlo v stredu krátko pred 15.00 h k leteckému nešťastiu. Haváriu dvojmotorového malého lietadla neprežil ani jeden zo štyroch ľudí na palube. Príčiny nehody vyšetruje Letecký a námorný vyšetrovací útvar.