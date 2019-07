Letecké dni na Sliači sú pripravené, účastníci priletia už vo štvrtok

Vo svojej premiére sa predstaví špička sólovej akrobacie - grécky Zeus Demo Team a poľský Tiger Demo Team s lietadlami F-16C Block 52+. Francúzi predvedú majstrovstvo pilotáže na lietadle Alpha Jet.

Sliač 31. júla (TASR) – Organizátori Medzinárodných leteckých dní (MLD) SIAF 2019, ktoré sa uskutočnia v sobotu a nedeľu (3. - 4. 8.) na letisku Sliač, privítajú prvých účastníkov už vo štvrtok (1. 8.).



„Infraštruktúra leteckých dní je takmer postavená. Na prílety a piatkové nácviky leteckých účastníkov sme pripravení. Vypracovali sme si rozvrhy a plány, aby sme zabezpečili ich plynulé prijatie a poskytli im všetko, čo sme sľúbili. Neočakávame zatiaľ žiadne výrazné zmeny. Z účastníkov, ktorých sme avizovali, zatiaľ nezrušil prílet nikto," uviedol pre TASR výkonný riaditeľ MLD SIAF Ivan Hůlek.



Návštevníci sa tak môžu tešiť na 23 letových ukážok vo vzduchu a 21 kusov leteckej techniky na zemi. Na Sliač sa vráti talianska akrobatická skupina Frecce Tricolori so svojimi lietadlami MB339. Vo svojej premiére sa predstaví špička sólovej akrobacie - grécky Zeus Demo Team a poľský Tiger Demo Team s lietadlami F-16C Block 52+. Francúzi predvedú majstrovstvo pilotáže na lietadle Alpha Jet. "Čerešničkou" leteckých dní bude špeciálne prieskumné lietadlo včasného varovania AWACS. Predstavia sa aj Očovskí bačovia, majstri sólovej akrobacie Martin Šonka a Zoltán Veres a uskutočnia sa tiež dynamické ukážky historických skvostov, lietadiel Spitfire a JAK 3 U.



Pre bezproblémový priebeh leteckých dní odporúčajú organizátori návštevníkom web siaf.sk, kde nájdu všetky podstatné informácie, napríklad aj to, kedy a odkiaľ premáva autobusová linka SIAF alebo kde zaparkovať. Organizátori tiež vypracovali odpovede na 13 najčastejšie kladených otázok. Jednou z nich je, čo robiť v prípade zlého počasia.



„Treba brať do úvahy ročné obdobie, v ktorom sa nachádzame. Sme uprostred leta. Počasie sa zatiaľ javí, že bude priaznivé, s vývojom ako v posledných dňoch. Očakávame slušné teploty a v poobedňajších hodinách dažďové prehánky. Nič nenechávame na náhodu. Máme vypracovaný systém informovania všetkých organizačných zložiek a verejnosti, aby sme do maximálnej miery mohli predchádzať prekvapeniam, ktoré vie počasie pripraviť," doplnil Hůlek.



Lístky sa 3. a 4. augusta začnú predávať na bránach letiska už od 7.00 h. Organizátori preto vyzývajú ľudí, aby vyrazili na SIAF v dostatočnom časovom predstihu a vyhli sa tak dopravným zápcham. Brány sliačskeho letiska sa otvárajú o 8.00 h, letový program sa začína o 10.00 h.