Letecké dni SIAF 2024 tento rok nebudú

Bratislava 5. júna (TASR) - Medzinárodné letecké dni (MLD) SIAF sa tento rok konať nebudú. Oficiálne to potvrdil riaditeľ Slovenskej leteckej agentúry Hubert Štoksa, ktorá podujatie organizuje. Zároveň kritizoval komunikáciu Ministerstva obrany SR. Poprel, že by mal informáciu o zámere rezortu nerealizovať letecké dni už v januári. Rozhodnutie označil za jednostranné, bez predchádzajúcej odbornej diskusie.



"Stále disponujeme platnou rámcovou zmluvou o organizovaní leteckých dní na roky 2021 až 2024 s opciou do roku 2026. Je pre mňa nepochopiteľné, prečo, ak nemali záujem, aby sa tohtoročný SIAF uskutočnil, nám nedali túto skutočnosť riadne a včas v zmysle rámcovej zmluvy vedieť do 31. januára," skonštatoval Štoksa.



Medzinárodné letecké dni SIAF sú podľa Štoksu medzinárodne uznávaným projektom. Obáva sa, že spôsob, akým došlo k zrušeniu podujatia, bude mať negatívny vplyv na dobrú povesť ich spoločnosti, respektíve dobré meno samotnej značky SIAF. "V tejto chvíli musíme počítať s ekonomickými stratami, pretože vzhľadom na zrušenie MLD SIAF 2024 objektívne nebudeme môcť plniť naše záväzky voči medzinárodným partnerom a sponzorom podujatia, s ktorými sme nadviazali spoluprácu," doplnil.



Ako poukázal, organizátori už s rezortom rokovali o termíne, zrušili aj tohtoročný Festival letectva v Piešťanoch. Aj napriek písomným výzvam voči rezortu obrany a snahám osobne rokovať o realizačnej zmluve podľa Štoksu dodnes nemajú žiadnu spätnú väzbu.



Napriek všetkému chce organizátor vyslať jasný signál, že aj naďalej bude robiť všetko pre to, aby si s Ministerstvom obrany SR a Ozbrojenými silami SR sadli za rokovací stôl a našli spoločné riešenie pre ďalšie ročníky medzinárodných leteckých dní.



Ministerstvo obrany SR tento týždeň informovalo, že sa nezapojí do Medzinárodných leteckých dní SIAF. Zdôvodnilo to krížiacimi sa termínmi s centrálnymi oslavami 80. výročia Slovenského národného povstania. Poukázalo tiež na odporúčanie Vzdušných síl Ozbrojených síl SR, podľa ktorého je z pohľadu vysokej nákladovosti a požiadaviek na logistiku predvádzanie vojenských spôsobilostí na leteckých dňoch technicky nerealizovateľné. Podľa stanoviska o rozhodnutí informoval vedenie SIAF-u o v januári tohto roku.



Medzinárodné letecké dni SIAF sa mali uskutočniť na leteckej základni Malacky-Kuchyňa 31. augusta a 1. septembra.