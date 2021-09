Letecké dni SIAF sa konajú netradične v Kuchyni

Bratislava 4. septembra (TASR) – Viac ako 30 letových ukážok a vyše 40 statických ukážok na zemi je pripravených na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2021, ktoré sa konajú tento víkend (4. – 5. 9.) na letisku Kuchyňa/Malacky. Zúčastňuje sa na nich 13 krajín sveta.



Verejnosť sa môže tešiť na letové ukážky celého spektra letectva. "K tomu budú pripravené aj pozemné ukážky s Policajným zborom, Vojenskou políciou, špeciálnymi silami či záchranným hasičským zborom," priblížil výkonný riaditeľ Medzinárodných leteckých dní SIAF Ivan Hůlek.



Organizátori lákajú návštevníkov napríklad na premiéru historickej stíhačky Hawker Hurricane Mk.IV., dopravného lietadla Airbus A400M, "historický bonbónik" v podobe MiG-15, nových L-39NG a CH-47F Chinook aj vystúpenie The Flying Bulls na čele s Felixom Baumgartnerom.



Festival sa tento rok musel pre rekonštrukciu letiska Sliač presunúť do Kuchyne. Výhodou nového miesta je napríklad viac miesta na parkovanie či divácku zónu. Publikum tak bude môcť vidieť lietadlá nielen počas letu, ale už pri rolovaní, teda pohybe po rozjazdovej ploche.



Návštevníci podujatia by nemali zabudnúť na respirátor, respektíve rúško. Myslieť treba aj na počasie a zobrať si pokrývku hlavy, prípadne dáždnik. Komfort môže zvýšiť aj rozkladacia stolička alebo deka.



Organizátori deklarujú, že sa snažili zabezpečiť čo najväčšiu bezpečnosť z hľadiska zdravia. "V prospech nášho podujatia hovorí najmä fakt, že je vo voľnom priestore a na obrovskej ploche. Infraštruktúru a služby sme sa snažili rozmiestniť po celom areáli tak, aby sme minimalizovali možnosti zhlukovania ľudí," uviedol člen mediálneho tímu Andrej Brník. Účasť je možná pre tých, ktorí sú očkovaní proti ochoreniu COVID-19 alebo ho prekonali, ale aj otestovaných.