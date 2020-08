Letecké útvary MV a MO by sa mohli zlúčiť, rozhodnúť má analýza

Bratislava 1. augusta (TASR) - Letecké útvary Ministerstva vnútra (MV) SR a Ministerstva obrany (MO) SR by sa mohli zlúčiť. Rozhodnúť sa má na základe výsledkov analýzy. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) poukazuje na to, že Slovensko je jedinou krajinou v rámci Európskej únie a NATO, kde funguje vládna letka pod rezortom vnútra. Pre ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) zatiaľ možné zlučovanie nie je témou dňa. Odborná diskusia môže začať podľa neho až po vytvorení komisie so zástupcami oboch rezortov.



"V zmysle programového vyhlásenia vlády bude spracovaná analýza o tom, či bude ďalej vládna letka fungovať pod MV alebo pôjde pod MO, alebo aká bude jej ďalšia budúcnosť," načrtol minister obrany. Možné zlúčenie podľa neho nie je otázkou najbližších týždňov, prípadné zmeny by boli možné najskôr od januára 2022.



Naď odmieta argument, že v krízových situáciách dostane civilná letka povolenie jednoduchšie ako vojenská. "V konečnom dôsledku všetky humanitárne lety, ktoré realizuje napríklad Česká republika alebo ktorákoľvek z krajín Európskej únie či NATO, patria do pôsobnosti ministerstva obrany, do ozbrojených síl, a žiadna z týchto krajín nemá problémy nejaké povolenia dostávať," podotkol.



Minister obrany sa nazdáva, že zlúčenie letiek by mohlo priniesť aj úsporu. "Dnes máme dve letky. Je pochopiteľné, že keby z toho vznikla jedna letka, viacero duplikácií by zaniklo," myslí si. Zdôrazňuje však, že konečné rozhodnutie prijmú na základe komplexnej analýzy.



Pre ministra vnútra možné zlučovanie letiek momentálne nie je témou dňa. "Dohodli sme sa, že táto téma a diskusia bude relevantná až po tom, keď bude vytvorená spoločná komisia, ktorá sa tým bude odborne zaoberať," povedal pre TASR.



Ako doplnil hovorca MV SR Petar Lazarov, Letecký útvar MV SR spĺňa najprísnejšie požiadavky na leteckú prevádzku vo svete, požiadavky EASA (Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva). Hoci to nie je nevyhnutné, v najbližšom období má útvar požiadať dopravný úrad o vydanie osvedčenia Aircraft Operator certificate (Osvedčenie leteckého prevádzkovateľa v súlade s EASA), ktorý má slúžiť výhradne na preukázanie bezpečnosti a kvality prevádzky v najvyššom svetovom štandarde regulácii EASA. "Tento certifikát bude neskôr slúžiť ako ťažiskový podklad pre analýzu spomínanú v programovom vyhlásení vlády. Tá má ukázať nie len prípadnú efektívnosť spájania letiek, ale aj výsledné ministerstvo, pod ktorým budú spojené a efektívnejšie," dodal hovorca.