Letecké zábery Slovenska ponúkajú piloti a fotografi v novom filme

Kynceľová 27. decembra (TASR) – Piloti a fotografi zo skupiny Slovensko z neba dali dohromady svoje najkrajšie zábery na Slovensko z tohto roku, ale aj z minulosti a vytvorili štvorminútový film, ktorý sprístupnili verejnosti na youtube. TASR o tom informovala Andrea Farkašová, manažérka Slovenského múzea máp, CBS Kynceľová.



Podľa nej video je jedinečné tým, že obsahuje výlučne letecké zábery a umožňuje vidieť známe miesta pohľadom, aký sa bežne iným ľuďom nenaskytne.



„Slovensko fotografujeme už 13 rokov a tento rok sme ho začali vo veľkom aj filmovať. Preto sme sa rozhodli vytvoriť krátky film z najkrajších záberov, ktoré sa nám podarili, a ktoré poteší srdce každého Slováka, ale aj Čecha, Poliaka či Maďara, každého, kto má Slovensko rád.



Ďakujem hudobnému zoskupeniu Moje Slovensko, ktoré nám umožnilo použiť najkrajšiu verziu piesne Slovensko moje, otčina moja, akú som kedy počul, a tiež Alešovi Muchovi, ktorý výnimočné video zostrihal," konštatoval pilot a letecký fotograf Milan Paprčka.



Okrem známych lokalít ako Vysoké Tatry, Bratislava, Spišský hrad či Dunaj sú vo videu obce, ktoré z neba vyzerajú neobyčajne. Podľa Paprčku zámerom autorov bolo ukázať, že aj tá najobyčajnejšia slovenská obec môže byť klenotom.



„Bol by som rád, keby tam bolo každé zaujímavé miesto na Slovensku a máme ich nasnímané úplne všetky. Ale potom by to video muselo mať hodinu. Možno raz urobíme aj také. Verím, že naše video spríjemní ľuďom sviatočné dni," dodal Paprčka.