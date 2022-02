Leteckí záchranári pomáhali piatim lyžiarom a jednej vodičke

Poprad 13. februára (TASR) – Piatich lyžiarov, ktorí utrpeli poranenia nôh, a jednu vodičku po dopravnej nehode previezli v sobotu (12. 2.) do nemocníc leteckí záchranári. TASR o tom informovala hovorkyňa Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková.



Na lyžiarskom svahu v Liptovskej Tepličke v okrese Poprad pomáhali 26-ročnému lyžiarovi, ktorému sa pri páde nevypla lyža. „Po evakuácií z terénu, ošetrení a zafixovaní zranenia, bol s otvorenou zlomeninou dolnej končatiny letecky prevezený do nemocnice v Poprade,“ uviedla.



Posádka následne išla k 39-ročnému lyžiarovi, ktorý si pri zlyžovaní z Kráľovej hole taktiež poranil nohu. K ďalšiemu lyžiarovi smerovali pod vrch Ďumbier, 41-ročný muž pri snahe vyhnúť sa skale spadol a vážne si poranil koleno. Koleno si pri lyžovaní poranila aj 46-ročná skialpinistka na Veľkej holi v Nízkych Tatrách.



Leteckí záchranári tiež pomáhali 27-ročnému snowboardistovi, ktorý po páde pri Útulni pod Kečkou utrpel otvorenú zlomeninu stehennej kosti. „Horskí záchranári mu na mieste poskytli primárne ošetrenie a previezli na miesto, kde mohol vrtuľník bezpečne pristáť,“ uviedla Hopjaková s tým, že v stabilizovanom stave ho previezli do nemocnice v Banskej Bystrici.



Tam transportovali aj 53-ročnú vodičku z dopravnej nehody pri Hornej Štubni v okrese Turčianske Teplice. „Pravdepodobne následkom epileptického záchvatu zišla z vozovky, prerazila zvodidlá a s vozidlom sa zastavila až po niekoľkých metroch,“ povedala. Do nemocnice ju previezli v umelom spánku v stabilizovanom stave.