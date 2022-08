Leteckí záchranári pomáhali turistke aj mužovi, ktorý spadol z rebríka

Poprad 14. augusta (TASR) - Záchranársky vrtuľník letel v nedeľu na pomoc 61-ročnej turistke vo Vysokých Tatrách a aj 71-ročnému mužovi po páde z rebríka v okrese Kežmarok. TASR o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotná služby Air Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková.



Na základni Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) v Poprade zaznamenali volanie o pomoc spod Vodopádu Skok. Poľská turistka utrpela poranenie kolena, následkom čoho sa ďalej nedokázala pohnúť. "Po prílete k určenej oblasti bola lekárka z paluby vrtuľníka vysadená pomocou lanovej techniky. Zranenie Poľke na mieste ošetrila a zafixovala. Ženu previezli na ďalšie vyšetrenie do popradskej nemocnice," uviedli leteckí záchranári.



Krátko na to záchranári leteli na pomoc 71-ročnému mužovi v obci Ľubica v okrese Kežmarok, ktorý spadol pri dome z rebríka z výšky približne troch metrov. Našli ho ležať v bezvedomí. "Na mieste sa už nachádzali pozemní záchranári. Lekárka leteckých záchranárov bola priamo na miesto vysadená palubným navijakom. Pacientovi poskytli záchranári neodkladné zdravotné ošetrenie, stabilizovali mu základné vitálne funkcie a napojili na umelú pľúcnu ventiláciu," spresnila Hopjaková s tým, že ho následne previezli na futbalové ihrisko, kde medzitým pristál záchranársky vrtuľník.



Muža preložili na palubu s vážnym úrazom hlavy a podozrením na poranenie chrbtice. V umelom spánku ho previezli do nemocnice v Poprade.