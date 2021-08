Leteckí záchranári z Popradu pomáhali pri dvoch kolapsových stavoch

Poprad 14. augusta (TASR) - Leteckí záchranári z Popradu pomáhali v sobotu pri dvoch kolapsových stavoch. Ako TASR informovala hovorkyňa Air - Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková, záchranársky vrtuľník krátko popoludní letel do Vysokých Tatier.



"Na turistickom chodníku z Hrebienka smerom na Slavkovský štít začala 30-ročná turistka pociťovať výraznú nevoľnosť s opakovanými kolapsmi. Z miesta bola evakuovaná pomocou palubného navijaka a prevezená do Starého Smokovca. Lekár jej tam podal potrebnú liečbu a keďže sa jej zdravotný stav upravil, domov pokračovala v sprievode známej," povedala Hopjaková.



Po návrate na svoju základňu dostala posádka ďalšiu požiadavku o pomoc.



"Išlo o 60-ročného muža so srdcovým zlyhaním, ktorý sa nachádzal v ťažko dostupnom lesnom teréne nad obcou Kvačany v okrese Liptovský Mikuláš. Z miesta bol po poskytnutí primárnej zdravotnej starostlivosti evakuovaný v transportnej sieti a v stabilizovanom stave s podozrením na akútny infarkt myokardu vrtuľníkom prevezený do Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach," dodala Hopjaková.