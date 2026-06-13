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Letecký deň Očová prináša letové ukážky i akrobatické vystúpenia
Leteckým dňom sa snažia na strednom Slovensku obnoviť tradíciu.
Autor TASR
Očová 13. júna (TASR) - Prezentácia lietadiel i akrobatické vystúpenia sú súčasťou Leteckého dňa v Očovej. Počas celej soboty uvidia návštevníci aj zoskoky parašutistov. TASR o tom informovala riaditeľka podujatia Jana Krnáčová.
Spresnila, že ľudia zažijú aj dynamické prelety stíhačiek F-16, vrtuľníky a prezentáciu lietadiel vládnej letky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Podľa nej oproti vlaňajšku pripravili pre návštevníkov viac akrobacie. „A to rôzne akrobatické lietadlá. Takisto je tu aj lietadlo Zlín Z-50, ktoré sa objavilo aj v minulom ročníku,“ povedala s tým, že tento rok dodajú efekty, čo bude podľa riaditeľky zaujímavejšie. Ako ďalej uviedla, účastníci letových ukážok prišli z okolitých slovenských letísk, docestovali však aj hostia z Českej republiky.
Predseda Aeroklubu Očová Pavel Jedlička dodal, že cieľom akcie je priblížiť letectvo a jeho krásy širokej verejnosti. „Tu sa môžu k lietadlám dostať na niekoľko metrov. Pozerajú sa na stroje z troch až piatich metrov, na rozdiel od veľkých podujatí sa ich môžu aj dotknúť,“ objasnil s tým, že pod Poľanou je pre organizátorov sviatok letectva.
Riaditeľka poznamenala, že letecký deň sa vždy viaže na počasie. „My, piloti, si vieme pozrieť predpoveď, veľakrát sa to však nejakým spôsobom mení. Minulý rok sme mali problém s počasím v popoludňajších hodinách, keď bol silný vietor a bolo nebezpečné lietať,“ reagovala s tým, že jemné mrholenie nevadí. Dbať však treba podľa nej na to, aby nebola búrka. V rámci bezpečnosti by to nebolo v poriadku. Zdôraznila, že program sa tak môže meniť aj na poslednú chvíľu, letecký deň je v sobotu v Očovej do večera, vystúpia aj folklórne súbory.
Krnáčová vysvetlila, že leteckým dňom sa snažia na strednom Slovensku obnoviť tradíciu. „Začali sme v roku 2024 dňom otvorených dverí pri 75. výročí založenia Aeroklubu Očová. V súčasnosti sa tu stretávame už tretí rok,“ zhrnula.
Spresnila, že ľudia zažijú aj dynamické prelety stíhačiek F-16, vrtuľníky a prezentáciu lietadiel vládnej letky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Podľa nej oproti vlaňajšku pripravili pre návštevníkov viac akrobacie. „A to rôzne akrobatické lietadlá. Takisto je tu aj lietadlo Zlín Z-50, ktoré sa objavilo aj v minulom ročníku,“ povedala s tým, že tento rok dodajú efekty, čo bude podľa riaditeľky zaujímavejšie. Ako ďalej uviedla, účastníci letových ukážok prišli z okolitých slovenských letísk, docestovali však aj hostia z Českej republiky.
Predseda Aeroklubu Očová Pavel Jedlička dodal, že cieľom akcie je priblížiť letectvo a jeho krásy širokej verejnosti. „Tu sa môžu k lietadlám dostať na niekoľko metrov. Pozerajú sa na stroje z troch až piatich metrov, na rozdiel od veľkých podujatí sa ich môžu aj dotknúť,“ objasnil s tým, že pod Poľanou je pre organizátorov sviatok letectva.
Riaditeľka poznamenala, že letecký deň sa vždy viaže na počasie. „My, piloti, si vieme pozrieť predpoveď, veľakrát sa to však nejakým spôsobom mení. Minulý rok sme mali problém s počasím v popoludňajších hodinách, keď bol silný vietor a bolo nebezpečné lietať,“ reagovala s tým, že jemné mrholenie nevadí. Dbať však treba podľa nej na to, aby nebola búrka. V rámci bezpečnosti by to nebolo v poriadku. Zdôraznila, že program sa tak môže meniť aj na poslednú chvíľu, letecký deň je v sobotu v Očovej do večera, vystúpia aj folklórne súbory.
Krnáčová vysvetlila, že leteckým dňom sa snažia na strednom Slovensku obnoviť tradíciu. „Začali sme v roku 2024 dňom otvorených dverí pri 75. výročí založenia Aeroklubu Očová. V súčasnosti sa tu stretávame už tretí rok,“ zhrnula.