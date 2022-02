Letenayová: Úspechy Nepelu a Vlhovej spája rodič, ktorý dieťa motivuje

Na archívnej snímke z 3. apríla 2014 riaditeľka Múzea Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Zdenka Letenayová. Foto: TASR - Martin Baumann

Ondrej Nepela na majsrovstvách sveta v roku 1973, foto z archívu. Foto: TASR/Štefan Petráš

Bratislava 11. februára (TASR) - Slovenské olympijské a športové múzeum (SOŠV) vlastní v zbierkovom fonde 324 predmetov z pozostalosti Ondreja Nepelu, olympijského víťaza v krasokorčuľovaní z roku 1972.Získanie predmetov prebehlo v niekoľkých časových etapách. Pre TASR to uviedla riaditeľka SOŠV Zdenka Letenayová pri príležitosti 50. výročia, odkedy československí športovci získali historicky prvé zlato na zimnej olympiáde - a to v japonskom meste Sapporo 11. februára 1972.priblížila Letenayová.Podľa jej slov predmety patria knajvzácnejším akvizíciám múzea. Nechýbali medzi nimi zlatá olympijská medaila zo Sappora 1972, medaily, diplomy, poháre a šerpy zo svetových aj európskych šampionátov.priblížila ďalej.Múzeum vlastní aj trofej pre najúspešnejšieho slovenského športovca 20. storočia, ktorú Nepelovi posmrtne udelili v roku 2000. Prevzala ju jeho dlhoročná trénerka a ´druhá mama´ Hilda Múdra, ktorá ju darovala do múzea.objasnila Letenayová.Pred rokom zomrela v ústraní aj posledná priama príbuzná Nepelu, jeho sestra Lenka.uviedla riaditeľka.Práve spomínané predmety prezentuje SOŠV verejnosti po prvý raz v histórii počas výstavy Osamelý krasokorčuliar, ktorá je v súčasnosti sprístupnená v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.povedala ďalej pre TASR.Osobne, ak by mala postaviť nejakú historickú paralelu medzi Nepelu a Vlhovú, asi by sa zamerala na úlohu rodiča v motivácii dieťaťa pre šport.zdôraznila na záver.