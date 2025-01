Letisko Bratislava vybavuje lety načas

Bratislava 5. januára (TASR) - Na letisku v Bratislave sú lety zatiaľ vybavované podľa letového poriadku. Pre TASR to v súvislosti s aktuálnymi poveternostnými podmienkami uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.



Dodala ale, že vplyvom počasia nad územím Veľkej Británie sa oneskoril prílet linky z letiska Londýn-Stansted. "Ovplyvnilo to aj následný odlet," dodala.



Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zatiaľ neevidujú na tratiach väčšie problémy. "V dôsledku počasia a tvorby poľadovice však očakávame zhoršenie situácie," informovala TASR hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.



Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Dominik Drevický rovnako oznámil, že počasie zatiaľ nespôsobuje výraznejší počet meškajúcich vlakových spojov. Na sociálnej sieti ZSSK aktuálne uvádza zdržanie osobného vlaku z Nitry do Topoľčian, ktorý v dôsledku počasia mešká zo stanice Koniarovce vyše 40 minút, rovnako meškanie regionálneho expresu medzi stanicou Bratislava-Nové mesto a Nitrou, ktorý zo stanice Lužianky má vplyvom počasia polhodinové meškanie.