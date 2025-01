Letisko v Bratislave má v prevádzke obe dráhy

Bratislava 5. januára (TASR) - Obe dráhy letiska v Bratislave sú naďalej prevádzkyschopné, kapitáni lietadiel využívajú aj službu odstraňovania námrazy na strojoch. Pre TASR to k aktuálnej situácii na bratislavskom letisku povedala jeho hovorkyňa Veronika Demovičová.



"Z dôvodu počasia v tamojších destináciách majú mierne meškanie prílety z Milána a Edinburghu, a keďže sú to rotácie letov, mierne omeškané budú aj následné odlety na Maltu a do Solúna," uviedla hovorkyňa.



V dôsledku zlého počasia boli v nedeľu zastavené, prípadne obmedzené prevádzky letísk vo viacerých štátoch Európy. Mrznúci dážď napríklad spôsobil okolo 17.00 h dočasné zastavenie prevádzky letiska Václava Havla v Prahe.