Bratislavské letisko ožíva: Po mesiacoch odletela pravidelná linka

Prvý odlet cestujúcich pravidelnej linky z Bratislavy do Sofie v Bulharsku 15.6.2020. Foto: screenshot flightradar24

Bratislava 15. júna (TASR) – Letisko M. R. Štefánika znova čiastočne ožíva. V pondelok sa z Bratislavy uskutočnil po troch mesiacoch prvý odlet cestujúcich pravidelnej linky. Pasažieri smerujú do Sofie v Bulharsku.Symbolickým prestrihnutím pásky generálny riaditeľ letiska Jozef Pojedinec a prevádzkový riaditeľ Imrich Ancin otvorili registráciu na let do Sofie.podotkol Pojedinec.Zároveň verí, že v júli sa počet krajín, ktoré budú pre slovenských cestujúcich bezpečné, rozšíri o ďalšie. Dopravca Ryanair už ohlásil, že v júli pridá do letového poriadku ďalšie destinácie. "dodal.Opatrenia na letisku v súvislosti s novým koronavírusom sú uvedené pri vstupe do terminálu. Zahŕňajú prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekciu rúk a dodržiavanie sociálneho odstupu. Cestujúcim po prílete do Bratislavy sa navyše odmeria teplota. Pravidlá na palube lietadla sú podobné pravidlám v priestoroch letiska. Zároveň sa podľa Pojedinca apelovalo na cestujúcich, aby minimalizovali príručnú batožinu, ktorú si berú na palubu. Zamestnanci letiska sú vybavení osobnými ochrannými pomôckami v zmysle pokynov hlavného hygienika a rezortného hygienika ministerstva dopravy.Od 10. júna 2020 sú povolené pravidelné a charterové lety do niektorých krajín. Z bratislavského letiska sú tak v pláne lety do Bulharska, Grécka a na Cyprus. Do ostatných krajín, s ktorými sa otvorili hranice, sa z Bratislavy pravidelnou leteckou dopravou v súčasnosti nelieta. Pravidelné lety na Maltu dopravcom Ryanair sú v pláne od konca októbra.