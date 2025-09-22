< sekcia Slovensko
Letíte do Berlína? Po kybernetickom útoku počítajte s čakaním
V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 22. septembra (TASR) - Po kybernetickom útoku na letisku Berlín-Brandenbursko sa musia cestujúci na začiatku týždňa pripraviť na dlhšie čakacie lehoty pri odbavení a odovzdávaní batožiny. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na webe.
„Zatiaľ nedošlo k väčším meškaniam alebo zrušeniam letov, avšak situácia sa môže meniť. Letisko odporúča cestujúcim, aby si letenky zabezpečili vopred online a využili samoobslužné automaty na odovzdanie batožiny,“ doplnil rezort.
Upozornil, že vzhľadom na spiatočné lety tisícov účastníkov Berlínskeho maratónu z nedele (21. 9.) sa očakávajú väčšie meškania. „Letisko už stiahlo zamestnancov z iných oddelení na pomoc s odbavením. Naďalej nie je jasné, kedy budú technické problémy úplne vyriešené,“ dodalo MZVEZ.
V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978.
„Zatiaľ nedošlo k väčším meškaniam alebo zrušeniam letov, avšak situácia sa môže meniť. Letisko odporúča cestujúcim, aby si letenky zabezpečili vopred online a využili samoobslužné automaty na odovzdanie batožiny,“ doplnil rezort.
Upozornil, že vzhľadom na spiatočné lety tisícov účastníkov Berlínskeho maratónu z nedele (21. 9.) sa očakávajú väčšie meškania. „Letisko už stiahlo zamestnancov z iných oddelení na pomoc s odbavením. Naďalej nie je jasné, kedy budú technické problémy úplne vyriešené,“ dodalo MZVEZ.
V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978.