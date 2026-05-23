Letná škola ponúkne mladým priestor pre rozvoj aj aktívne zapojenie
Prvý turnus sa uskutoční v termíne od 6. do 10. júla v Škole v prírode v Kysaku.
Autor TASR
Bratislava 23. mája (TASR) - Letná škola participácie ponúkne mladým priestor pre rozvoj aj aktívne zapojenie. Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) prináša mladým ľuďom príležitosť rozvíjať svoje zručnosti a aktívne sa zapájať do diania v spoločnosti. Piaty ročník Letnej školy participácie pre mládež sa uskutoční v dvoch turnusoch, v Kysaku a v Trenčianskych Tepliciach. Informuje o tom na svojom webe NIVaM.
Letná škola je zameraná na praktické uchopenie témy participácie mladých ľudí. „Účastníci si počas niekoľkých dní vyskúšajú, ako funguje zapájanie sa do rozhodovacích procesov, komunikácia vlastných nápadov či spolupráca v tíme. Program je postavený na zážitkovom a neformálnom vzdelávaní, ktoré podporuje aktívne učenie a rozvoj kľúčových kompetencií,“ priblížili z NIVaM.
Prvý turnus sa uskutoční v termíne od 6. do 10. júla v Škole v prírode v Kysaku. Druhý termín je od 9. do 13. augusta v Trenčianskych Tepliciach, konkrétne v Domove Speváckeho zboru slovenských učiteľov.
Letná škola participácie je určená pre mladých ľudí vo veku 15 až 20 rokov, ktorí majú záujem na sebe pracovať, rozvíjať svoje schopnosti a aktívne prispievať k pozitívnym zmenám vo svojom okolí.
Kapacita každého turnusu je limitovaná na približne 25 účastníkov. Organizátor podľa NIVaM zabezpečuje účastníkom ubytovanie, stravu aj program bezplatne. Organizáciu podujatia finančne podporuje Národná agentúra programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity.
